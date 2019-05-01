Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцев

Президент Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для дополнительных категорий граждан Украины.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставляется в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» тем гражданам Украины, которые «не имеют гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и города Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям».

Также такое право предоставляется «лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и города Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года», их детям, супругам и родителям; гражданам Украины и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, а также для имеющих свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов ДНР и ЛНР по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, их детям, супругам и родителям.

Кроме того, порядок получения российского гражданства упростили «иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

После действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в разговоре с избранным лидером страны Владимиром Зеленским, что в этой ситуации Киев должен продемонстрировать всем своим партнерам «единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж.