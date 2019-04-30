Порошенко попросил у Зеленского поддержки по паспортам России для Донбасса

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов в Донбассе.

«Позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила ЦИК. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины», – заявил Порошенко, передает РИА «Новости».

Последние дни во главе государства Порошенко намерен посвятить ужесточению санкций против России.

«Продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом», – заключил Порошенко.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.