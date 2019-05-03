Опубликовано видео огромной очереди за российскими паспортами в Донецке

В день приема у жителей ДНР и ЛНР заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе у здания миграционной службы в Донецке собрались огромные очереди; в Сети опубликовано видео, сделанное у этого здания.

Очередь начала формироваться с 5.00, к 9.00 у дверей было уже около 80 человек, сообщает «Звезда», публикуя видео от дверей ведомства.

Напомним, 3 мая начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему этот указ вызвал в Донецке ажиотаж.