Очереди из желающих получить российский паспорт скопились у миграционной службы ДНР

В Донецке начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе, у здания миграционной службы МВД ДНР люди собрались в очереди.

Прием документов начался с 9.00 по местному времени, к этому моменту у здания скопилось свыше 80 человек, передает РИА «Новости». Люди сообщили, что очередь начали занимать еще с 5 утра.

«Тут уже с 5 утра стоят. Мы в 6.30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», – рассказал местный житель Игорь.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Кроме того, президент упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.