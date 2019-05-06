Пункт приема документов на российский паспорт открылся в Луганске

Пункт приема документов для получения российских паспортов жителями ЛНР заработал в Луганске, сообщил замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.

«С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», – цитирует его Луганскинформцентр.

По его словам, гражданам, у которых еще нет необходимых документов, оказывается консультационная помощь. Остальных жителей республики направляют на оплату госпошлины, затем специалисты принимают документы на оформление гражданства, подчеркнул Параскеев.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «быстрый и умный» ответ на раздачу российских паспортов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского.