Зеленский пообещал «быстрый и умный» ответ на раздачу российских паспортов

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке предложений в ответ на решение России начать выдачу паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народным республик.

«У нас есть несколько ходов, мы должны быть креативными, быстрыми и умными, пока мы будем готовить [предложения], а потом покажем», – приводит его слова РИА «Новости».

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Российский лидер также упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на раздачу российских паспортов Киев отвечает угрозами и блефом.

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