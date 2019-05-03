На раздачу российских паспортов Киев отвечает угрозами и блефом

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3 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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Как понять Пасху

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эту неделю христиане называют Светлой. Когда, как не сейчас, попробовать понять, что именно празднуют сотни миллионов людей на всей планете уже почти две тысячи лет. Само понимание уже бесконечно обогатит вас. Подробности...
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Помни Одессу

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я все думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своем веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться еще не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
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            На раздачу российских паспортов Киев отвечает угрозами и блефом

            Дончане с ночи выстроились в очередь за российским гражданством   3 мая 2019, 16:01
            Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
            Текст: Андрей Резчиков

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            В Донецке начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Люди занимали очередь в главное здание миграционной службы еще засветло. Реакция украинских властей была истерической – в Киеве обещают обнаружить тех, кто получит российский паспорт, причем с помощью самой России. Возможно ли это?

            В пятницу возле главного здания миграционной службы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с раннего утра собрались первые очереди из желающих получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Прием заявлений начался в девять часов. К этому моменту у здания на улице Ходаковского в Донецке скопилось более 80 человек, самые активные занимали очередь с пяти утра.

            От желающих стать российскими гражданами требуется подать документы и оплатить госпошлину. Все заявления затем направят в Ростовскую область для принятия решения. Там в Новошахтинске с начала недели работает центр, который пока принимает до 200 заявлений в день. Первую сотню заявлений из провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) центр получил еще 29 апреля.

            Чтобы максимально облегчить работу с документами, донецкие чиновники изменили процедуру оформления. Теперь подача копии паспорта ДНР, свидетельства о рождении, браке, перемене фамилии, заполненных на русском или украинском языке, украинского паспорта совершается без посещения нотариуса. Законность копий документов подтверждают сами служащие миграционной службы.

            «Тут уже с 5 утра стоят. Мы в 6.30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», – говорит житель Донецка Игорь.

            Сейчас заявления принимают только в главном здании миграционной службы ДНР. Однако с 7 мая пункты по обработке документов откроются во всех 33 территориальных подразделениях службы на территории республики и процесс станет по-настоящему массовым.

            Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке гражданам всей Украины.

            1 мая президент упростил получение российского гражданства для дополнительных категорий украинцев. Этот порядок касается в первую очередь тех, кто родился в Крыму или в Севастополе, но до 18 марта 2014 года (дата воссоединения полуострова с Россией) переехал на Украину. При этом у этих людей не должно быть гражданства какой-либо другой страны, кроме Украины.

            В Киеве по поводу объявленной Путиным паспортизации украинцев выражали сильное недовольство и просили международных партнеров не признавать и не принимать удостоверения личности, выданные Россией жителям «временно оккупированных территорий Донбасса».

            В пятницу замглавы министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак и вовсе припугнул тех, кто получит российский паспорт. По его словам, Киев узнает их персональные данные. По словам Грымчака, российский закон требует обязательно сообщать о втором гражданстве органам власти и у Киева якобы не будет проблем с доступом к этим данным.

            «Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство. Потому что, согласно российскому законодательству, обязательно нужно сообщать органам власти о том, что ты имеешь другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь эти данные», – сказал Грымчак. Иначе говоря, украинский чиновник, по сути, заявил, что личные данные о российских гражданах окажутся известны соседнему государству. Ранее Грымчак предлагал лишать гражданства жителей неподконтрольного Киеву Донбасса, получивших российские паспорта.

            Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов назвал блефом угрозы Киева заполучить персональные данные жителей Донбасса.

            «Киевские власти пытаются высказать некую скрытую угрозу в отношении людей, которые будут получать российское гражданство. Знание того, что дончане получают гражданство, – форма давления на этих людей. Но по большому счету Донецк давно отделил себя от Украины, все эти угрозы – это просто украинские хотелки», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД. Генерал-майор полагает, что единственной преградой для жителей Донбасса с российскими паспортами могут стать ограничения при въезде на территорию Украины.

            «По большому счету Украина пытается вмешиваться во внутренние дела России. Как они могут определить, в какой форме нам предоставлять кому-либо свое гражданство?

            Они уже потеряли огромное количество людей, которые получили польское и венгерское гражданство.

            Теперь вот люди получают российское», – подытожил Михайлов.

            В том, что все эти предупреждения из Киева вряд ли подействуют, уверен и бывший официальный представитель ДНР в России Андрей Родкин. Он напомнил, что угрозы в адрес жителей Донбасса звучат последние пять лет. «Прошлый президент (Петр Порошенко) обещал нам, что дети будут встречать 1 сентября в подвалах. Угроз было столько... Так что я не думаю, что какие-то новые угрозы могут испугать дончан», – сказал Родкин газете ВЗГЛЯД.

            Он пояснил, что за пять лет жители Донецка «уже отбоялись» и подобные угрозы не повлияют на их желание получить российские паспорта, потому что стремление дончан в Россию «изначально очень велико». Таким образом, подобные угрозы лишь побуждают людей активнее получать паспорта. Родкин заверил, что правительство ДНР во главе с Денисом Пушилиным характеризуется достаточной прагматичностью и дельностью, «чтобы должным образом защитить весь процесс и личную информацию граждан».

            Согласно опросам социологов, получить российское гражданство намерены 86% жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.


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