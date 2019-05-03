На раздачу российских паспортов Киев отвечает угрозами и блефом

В Донецке начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Люди занимали очередь в главное здание миграционной службы еще засветло. Реакция украинских властей была истерической – в Киеве обещают обнаружить тех, кто получит российский паспорт, причем с помощью самой России. Возможно ли это?

В пятницу возле главного здания миграционной службы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с раннего утра собрались первые очереди из желающих получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Прием заявлений начался в девять часов. К этому моменту у здания на улице Ходаковского в Донецке скопилось более 80 человек, самые активные занимали очередь с пяти утра.

От желающих стать российскими гражданами требуется подать документы и оплатить госпошлину. Все заявления затем направят в Ростовскую область для принятия решения. Там в Новошахтинске с начала недели работает центр, который пока принимает до 200 заявлений в день. Первую сотню заявлений из провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) центр получил еще 29 апреля.

Чтобы максимально облегчить работу с документами, донецкие чиновники изменили процедуру оформления. Теперь подача копии паспорта ДНР, свидетельства о рождении, браке, перемене фамилии, заполненных на русском или украинском языке, украинского паспорта совершается без посещения нотариуса. Законность копий документов подтверждают сами служащие миграционной службы.

«Тут уже с 5 утра стоят. Мы в 6.30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», – говорит житель Донецка Игорь.

Сейчас заявления принимают только в главном здании миграционной службы ДНР. Однако с 7 мая пункты по обработке документов откроются во всех 33 территориальных подразделениях службы на территории республики и процесс станет по-настоящему массовым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке гражданам всей Украины.

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1 мая президент упростил получение российского гражданства для дополнительных категорий украинцев. Этот порядок касается в первую очередь тех, кто родился в Крыму или в Севастополе, но до 18 марта 2014 года (дата воссоединения полуострова с Россией) переехал на Украину. При этом у этих людей не должно быть гражданства какой-либо другой страны, кроме Украины.

В Киеве по поводу объявленной Путиным паспортизации украинцев выражали сильное недовольство и просили международных партнеров не признавать и не принимать удостоверения личности, выданные Россией жителям «временно оккупированных территорий Донбасса».

В пятницу замглавы министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак и вовсе припугнул тех, кто получит российский паспорт. По его словам, Киев узнает их персональные данные. По словам Грымчака, российский закон требует обязательно сообщать о втором гражданстве органам власти и у Киева якобы не будет проблем с доступом к этим данным.

«Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство. Потому что, согласно российскому законодательству, обязательно нужно сообщать органам власти о том, что ты имеешь другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь эти данные», – сказал Грымчак. Иначе говоря, украинский чиновник, по сути, заявил, что личные данные о российских гражданах окажутся известны соседнему государству. Ранее Грымчак предлагал лишать гражданства жителей неподконтрольного Киеву Донбасса, получивших российские паспорта.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов назвал блефом угрозы Киева заполучить персональные данные жителей Донбасса.

«Киевские власти пытаются высказать некую скрытую угрозу в отношении людей, которые будут получать российское гражданство. Знание того, что дончане получают гражданство, – форма давления на этих людей. Но по большому счету Донецк давно отделил себя от Украины, все эти угрозы – это просто украинские хотелки», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД. Генерал-майор полагает, что единственной преградой для жителей Донбасса с российскими паспортами могут стать ограничения при въезде на территорию Украины.

«По большому счету Украина пытается вмешиваться во внутренние дела России. Как они могут определить, в какой форме нам предоставлять кому-либо свое гражданство?

Они уже потеряли огромное количество людей, которые получили польское и венгерское гражданство.

Теперь вот люди получают российское», – подытожил Михайлов.

В том, что все эти предупреждения из Киева вряд ли подействуют, уверен и бывший официальный представитель ДНР в России Андрей Родкин. Он напомнил, что угрозы в адрес жителей Донбасса звучат последние пять лет. «Прошлый президент (Петр Порошенко) обещал нам, что дети будут встречать 1 сентября в подвалах. Угроз было столько... Так что я не думаю, что какие-то новые угрозы могут испугать дончан», – сказал Родкин газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что за пять лет жители Донецка «уже отбоялись» и подобные угрозы не повлияют на их желание получить российские паспорта, потому что стремление дончан в Россию «изначально очень велико». Таким образом, подобные угрозы лишь побуждают людей активнее получать паспорта. Родкин заверил, что правительство ДНР во главе с Денисом Пушилиным характеризуется достаточной прагматичностью и дельностью, «чтобы должным образом защитить весь процесс и личную информацию граждан».

Согласно опросам социологов, получить российское гражданство намерены 86% жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.