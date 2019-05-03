На Украине сообщили, что будут знать личные данные получивших российское гражданство

Замглавы министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак сообщил, что Киев узнает данные тех, кто получил российское гражданство.

«Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство. Потому что, согласно российскому законодательству, обязательно нужно сообщать органам власти о том, что ты имеешь другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь эти данные», – сказал Грымчак в эфире телеканала Zik, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Российский лидеро также упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Ранее Грымчак предлагал лишать гражданства жителей неподконтрольного Киеву Донбасса, получивших российские паспорта