Жителей Донбасса с российскими паспортами захотели лишить гражданства Украины

На Украине хотят лишать гражданства жителей неподконтрольного Киеву Донбасса, получивших российские паспорта, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством – гражданством Украины. Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять украинское гражданство», – цитирует Грымчака ТАСС.

По его словам, будут аннулированы внутренние паспорта Украины, а также документы для выезда за рубеж.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

В Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что даст жителям Донбасса российский паспорт.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.