Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.

По словам представителя МВД России по вопросам миграции Кирилла Адзинова, в настоящее время проходит апробация технологии выдачи российских паспортов в упрощенном порядке. Уже запущен процесс принятия первых документов от жителей ЛНР, передает РИА «Новости».

Адзинов также подчеркнул, что на вторник запланировано открытие второго центра для жителей самопровозглашенной ДНР.

Предполагается, что процесс рассмотрения документов будет занимать до трех месяцев. В МВД подчеркнули, что, получив российский паспорт, украинцы не перестают быть гражданами Украины.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы жители могли совершать поездки за получением российских паспортов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.