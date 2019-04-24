Анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса

На днях выйдет еще один указ президента Владимира Путина, который касается российского гражданства для беженцев из Донбасса, уже находящихся на российской территории, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Ловите прекрасный инсайдик. На днях выйдет еще указ – о гражданстве для тех с Донбасса, кто уже находится в России», – написала она в своем Telegram.

Ранее она прокомментировала решение президента Владимира Путина подписать указ об упрощенном приеме жителей ЛНР и ДНР в российское гражданство, отметив, что «разум, долг, честь и милосердие победили».