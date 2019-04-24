Симоньян прокомментировала упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

«Пять лет хождений множества разных людей по кабинетам, разъяснений, возмущений, яростных текстов и снова бития головой о дубовые двери – и вот разум, долг, честь и милосердие победили», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она добавила, что если бы не была беременной, то «выпила бы прямо сейчас шампанского».

«Поздравляю жителей ДНР и ЛНР! Выдыхайте. А всем, кто бился и бьется над этой темой, желаю сил и терпения. Нам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только Донбассу», – подытожила главред.

В свою очередь автор телеграм-канала «Пул N3» подчеркнул, что это решение принято своевременно. «На Украине просто некому сейчас ответить: Порошенко уже не президент, Зеленский еще не президент, а когда им станет, то что тут скажешь?» – пояснил он свою позицию.

Напомним, в среду Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.