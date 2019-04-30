Песков рассказал, что даст жителям Донбасса российский паспорт

Российский паспорт даст возможность жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, для чего президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса, если Москва и так временно признает документы жителей ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

«Люди же путешествуют не только на территорию России. Да, в России они, предположим, могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях», – сказал Песков.

Между тем в городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи российских паспортов жителям Донецкой народной республики.

Днем ранее открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР.

В среду президент Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.

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