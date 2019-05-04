Почему российский паспорт лучше украинского

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4 мая, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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Как понять Пасху

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эту неделю христиане называют Светлой. Когда, как не сейчас, попробовать понять, что именно празднуют сотни миллионов людей на всей планете уже почти две тысячи лет. Само понимание уже бесконечно обогатит вас. Подробности...
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            Почему российский паспорт лучше украинского

            Порошенко говорит об усилении украинского гражданства, но очередей за украинскими паспортами не наблюдается   4 мая 2019, 19:10
            Фото: АР/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Барбадос и Белиз поставили торговлю паспортами на поток и пополняют за счет этого свой бюджет. Разве можно говорить, что быть гражданином такой страны – большая удача?» Такими словами политологи комментируют очередные бравурные заявления Петра Порошенко о том, что паспорт Украины якобы привлекательней паспорта России. Как обстоят дела на самом деле?

            Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится «укреплением статуса украинского гражданства». Так он прокомментировал в субботу в Twitter результаты международного рейтинга Passport Index 2019, в котором украинский паспорт опередил российский.

            «Украинский паспорт значительно опережает российский возможностью путешествовать по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019», – пишет Порошенко.

            Исследование основано на данных о количестве стран, которые может посетить гражданин того или иного государства без оформления визы. На сегодняшний день граждане Украины могут посетить без визы 133 страны, россияне – 117.

            Год назад вступило в силу соглашение о безвизовом въезде украинцев в страны Евросоюза. Но вместо свободного перемещения внутри ЕС граждане Украины вправе совершать туристические и деловые поездки с ограниченным периодом пребывания.

            На первой строчке рейтинга Passport Index 2019 находятся ОАЭ, чьи граждане могут свободно посещать 171 страну. В первую пятерку также вошли Люксембург, Финляндия, Германия и Испания с одинаковым количеством очков – 167. Замыкает рейтинг Афганистан, чьих граждан беспрепятственно пустит 30 стран. Не попавшие в первую двадцатку США имеют безвизовый режим с 165 странами, что на одну страну меньше, чем у Литвы, Исландии, Великобритании и Канады.

            Тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также тем украинцам, которые родились в Крыму, но до 18 марта 2014 года уехали с полуострова. Президент не исключал также, что процедуру упростят для всех граждан Украины.

            В первый день приема заявок в Донецке выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт. На Украине в ответ грозились начать раздавать свои паспорта в Москве, а также заполучить личные данные тех, кто получит российское гражданство по упрощенной процедуре, однако подобные заявления в экспертной среде сочли блефом.

            Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что несмотря на результаты рейтинга, украинское гражданство не привлекательнее российского «хотя бы по причине многих выезжающих из Украины на работу или на постоянное место жительства».

            «Дело не в паспорте, дело в стране. Можно гордиться, что ты сделал европейский безвиз, но любая медаль имеет две стороны. В результате несколько миллионов квалифицированных и профессиональных рабочих просто уехали из Украины, сделав ее экономически слабой. Они уехали работать, за лучшей долей», – сказал Мухин газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, Порошенко в данном случае гордится тем, что стимулировал отток населения из своей страны. «Это весьма странно для государственника. Я бы на его месте помалкивал», – признался эксперт.

            В свою очередь политолог Алексей Мартынов подчеркивает, что привлекательность гражданства той или иной страны зависит от критериев оценки.

            «Если оценивать по количеству безвизовых стран, то с украинским паспортом можно посетить больше стран. Но с израильским паспортом – еще больше! Но если оценивать привлекательность гражданства всерьез, например, учитывать уровень социальной поддержки, выплаты пенсий и пособий, то картина будет совершенно другая... Если главный критерий для Порошенко легкость перемещения в пространстве и желательно в один конец, то ладно, дай бог им здоровья. Но мне кажется, что гражданство – это другая категория и вряд ли имеет смысл таким образом оценивать его», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

            Такого же мнения придерживается политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он назвал ценность паспорта производной вещью «от общей силы страны» и напомнил, что получить паспорт СССР было почетным для большей части мира. И это при том, что безвизовый режим у Советского Союза был установлен с меньшим количеством стран, чем у современной России.

            «Ценность гражданства определяется базовыми потребностями, то есть насколько экономически сильна данная страна. Если это страны с развитой экономикой и человек, будучи гражданином этой страны, получает высокие зарплаты, пенсии, имеет социальные гарантии, то понятно, что ценность такого гражданства очень велика. Мы видим, сколько мигрантов едут в Европу из Африки и всего Ближнего Востока. Они едут не для того, чтобы потом путешествовать, им надо выживать», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

            Не менее важным статусом гражданства эксперт считает безопасность. До войны в Сирию шел турпоток со всей Европы. «И во что превратилась Сирия теперь и что стало с ее паспортом? Хочет ли туда кто-то переехать? А десять лет назад туда многие хотели переехать, как и в Ливию, которая при Муаммаре Каддафи была очень популярной страной не только для мусульман. Даже россиянки переезжали туда и находили мужей. Принимали ислам. Там были огромные социальные гарантии, высокий уровень жизни и безопасность», – напомнил Матвейчев.

            Нынешняя Украина крайне непривлекательна для переезда. «Там полыхает гражданская война, происходят всевозможные «АТО» (так называлась киевская карательная операция в Донбассе), конфликты. Людей заживо сжигают, разгул преступности как в 90-е в Советском Союзе. Такая страна никого не привлекает. Украинский паспорт равен простой бумажке. Есть несколько сотен идиотов, которые настолько сами себя накачали после Крыма, что переехали на Украину и требовали себе паспорт в знак солидарности с украинским народом. Большинство из них теперь крайне разочарованы.

            Близкий мне человек даже покончил жизнь самоубийством... Переехав на Украину, он осознал, что с ним случилось и куда он попал», – рассказал Матвейчев.

            Что касается возможностей путешествовать по миру и доступа к всевозможным коммуникациям, то эксперт называет их производными от экономического развития страны. «После предоставления так называемого безвиза им воспользовалось очень небольшое число украинцев – в пределах 10%. Это говорит о том, что основная масса жителей Украины никак не ощущает ценности этого паспорта. Стоимость визы составляет 40 евро. Если для украинца это серьезная сумма, то для нас несерьезная. Можно заплатить и точно так же ехать», – подчеркнул собеседник.

            Не менее важным показателем считается отказ в получении виз. США отказывают украинцам в 70% случаев, тогда как россиянам – 50%, и это с учетом обострения и напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона (ранее отказывали только в 20% случаев). С Великобританией похожая картина, там отказывают 60% украинцам и порядка 20% россиян. По словам политолога, для желающих получить паспорт с возможностью въезда в наибольшее число стран можно приобрести гражданство Мальты, у которой установлен безвизовый режим с 165 странами, или другого карликового государства, которые на этом бизнесе строят свою экономику.

            «Барбадос и Белиз поставили торговлю паспортами на поток и пополняют за счет этого свой бюджет. Разве можно говорить, что быть гражданином такой страны – большая удача?» – подытожил Олег Матвейчев.


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