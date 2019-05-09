Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия?

Украинское правительство объявило недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям Донбасса, сообщил в среду министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Это очень легко установить, в любом паспорте указан орган, который выдал документ, и его код в соответствии со справочником классификатора. Эти два места сейчас определены – село Покровское и Новошахтинск Ростовской области», – сказал Черныш.

Министр отметил, что МИД Украины призовет и международных партнеров не признавать такие документы. Он добавил, что ему уже известны коды подразделений МВД России, в которых жителям Донбасса будут выдавать паспорта, поэтому отличить такие документы пограничникам и работникам консульств не составит труда.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, игнорировать такие паспорта в конце апреля призвал и литовский МИД. Он дал понять, что литовские пограничники не будут впускать россиян с подобными документами и призвал другие западные страны принять аналогичное решение.

Очевидно, что подобные призывы Литвы и Украины никак не могут помешать новым россиянам спокойно пользоваться внутренним паспортом на территории России – например, устраиваться на работу, покупать недвижимость, прописываться. Однако трудности могут возникнуть при попытке выехать из России в страну, которая в угоду Украине откажется признавать такие документы.

Как признал военный аналитик Евгений Крутиков, Киев вполне может отследить российские загранпаспорта жителей ДНР и ЛНР.

«И теоретически, и практически, это возможно. Есть такие базы данных, к которым можно получить доступ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. При этом он подчеркнул, что жителям ЛНР и ДНР пока что будут выдавать внутренние паспорта. «Это будет получение полноценного гражданства. Не так, как было с Абхазией, где сперва давали загранпаспорта», – сказал Крутиков.

Правда, эксперта смущает, что новым россиянам пока нечего писать в графе «регистрация», поскольку прописаны они за пределами России.

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Начальник Управления общественных связей МВД России Александр Князев подтвердил газете ВЗГЛЯД, что на первом этапе жителям самопровозглашенных республик будут выдаваться внутренние, а не заграничные паспорта. «Паспорт гражданина у нас один. Загранпаспорт это уже другое», – сказал Князев.

При этом бывшая начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова пояснила газете ВЗГЛЯД, что жителям ЛНР и ДНР, по ее данным, будут выдаваться внутренние паспорта с чистой страницей в разделе «регистрация». По ее словам, правило, при котором внутренний паспорт мог выдаваться только при наличии прописки, уже давно отменено.

«Если украинские власти так принципиально взялись, то возможно, они могут отследить такие паспорта по коду подразделения, – сказала Кириллова. – Но это все равно ни о чем не говорит. В будущем новые россияне смогут поменять документ в любом российском регионе. Кроме того, и в эти двух ростовских подразделениях также могут получать паспорта и другие граждане России», – пояснила она.

Любое непризнание паспорта РФ будет нарушением конституционных прав россиянина. В случае любой дискриминации Россия примет ответные меры для защиты своих граждан, заверила Кириллова.

«В России нет деления на «сорта граждан». Все одинаковы – будь то гражданин по рождению или если это приобретенное гражданство. Это глупость полная!

Это значит, что они паспорта всех россиян признают недействительными?!», – недоумевает Кириллова.

Эксперт предположила, что наши власти могли бы в будущем специально менять, перетасовывать серии документов, – как внутренних, так и заграничных, – чтобы вывести новых россиян из-под возможных украинских или западных санкций.

С этим мнением согласен и советник главы ЛНР Родион Мирошник. «Они что, запретят всем жителям Ростовской области ездить на Украину? Или может вообще всем россиянам? Неважно, в каком подразделении выдан паспорт – это паспорт гражданина России», – сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что выдача паспортов РФ – восстановление жителей ЛНР и ДНР в политических и гражданских правах. Если же Украина реализует свои угрозы, то фактически нарушит международное право. «Угрожая отслеживать и не признавать паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР, Черныш блефует», – добавил Мирошник.

«Кроме того, пока ни одного паспорта еще не выдано, и никаких номеров и серий, чьи паспорта Украина собралась признавать недействительными, пока нет. Сейчас новые документы только собирают в миграционной службе», – отметил Мирошник и резюмировал:

«И вообще не для того эти паспорта получают жители ЛНР и ДНР, чтобы ехать с ними в Киев и искать себя там в санкционных списках».

Напомним, президент Владимир Путин 24 апреля ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Два подразделения по выдаче новых паспортов открылись в Ростовской области. Отделения приема пакетов документов для получения паспортов открылись также в самих республиках.

В среду Москва подтвердила, что намерена выдавать паспорта жителям Донбасса, несмотря на решение Киева признать их недействительными, передает ТАСС. «Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа», – сказал по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.