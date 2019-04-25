Жителям Ростовской области могут запретить въезд в Европу из-за выдачи паспортов Донбассу

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова, комментируя для газеты ВЗГЛЯД намерение Литвы не пускать жителей ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта, предположила, что путь в шенгенскую зону теперь могут перекрыть для всех жителей Ростовской области.

«Конечно, чисто технически, жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, наши европейские соседи смогут отследить при пересечении границы, как это порой происходит с жителями Крыма», – отметила она.

По ее словам, на сегодняшний день есть технические средства для того, чтобы отследить, в каких подразделениях выдавались документы.

Кириллова пояснила, что в паспорте указывает код подразделения, который его выдал. И поскольку документировать граждан Донбасса будет ростовское подразделение, то и те, кто уже живет на территории России, тоже будут получать паспорта в этом подразделении.

В этой связи Кириллова даже не исключает, что теперь все жители Ростовской области могут столкнуться с трудностями при въезде в Литву.

Аналогичная система в Крыму, заметила она.

«Пограничники просто смотрят код подразделения, поэтому многие крымчане получают потом паспорта в других местах», – сказала эксперт.

Она добавила, что и загранпаспорт можно получить не только по месту жительства.

Ранее МИД Литвы выступил с предложением не признавать российские паспорта, которые по упрощенной процедуре получат жители Донбасса.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин поручил разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы жители могли совершать поездки за получением российских паспортов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.