Литва предложила не признавать гражданство России у жителей Донбасса

МИД Литвы выступил с предложением не признавать российские паспорта, которые по упрощенной процедуре получат жители Донбасса.

«Литва призывает международное сообщество не признавать эти документы Российской Федерации, которые будут выданы незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Вильнюс также призвал осудить решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.