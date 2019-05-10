Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России из-за указов об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

«Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы», – сказано на сайте президента Украины.

Также отмечается, что во время разговора Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности Украины.

Немецкий лидер прокомментировала украинские выборы, отметив «честность и состязательность избирательного процесса». Ангела Меркель также выразила надежду, что «новое украинское руководство будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украино-германского стратегического партнерства».

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако власти Украины признали недействительными российские паспорта.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.