Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.

Он считает неправильным «отмахиваться от этого процесса». По его словам, хотя Минские соглашения «находятся сейчас в полукоматозном состоянии», альтернативы им нет, передает РИА «Новости».

Разумков выразил надежду, что «Минск-2» удастся «реанимировать».

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Напомним, Климкин заявил, что если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, то Украина откажется от соблюдения Минских соглашений.

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