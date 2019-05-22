Украина пообещала России политику кнута и пряника

Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан объяснил призыв к США ужесточить антироссийские санкции.

Такие меры он назвал реакцией на «молчание» Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков. При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, передает РИА «Новости».

В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он.

«Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем – кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам», – добавил глава администрации президента.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США призвал продолжить ужесточение санкций против России.

В Кремле в ответ заявили, что курс на ужесточение санкций в отношении Москвы не поможет команде президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы Донбасса.