В Кремле оценили призыв Зеленского ужесточить санкции против России

Курс на ужесточение санкций в отношении Москвы не поможет команде президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока», – заявил он, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что ни США, ни Россия не могут выполнить перечень Минских договоренностей. «Его может и должен выполнять Киев», – сказал Песков, подчеркнув, что в целом пока в Кремле не видят никаких новаций в украинской политике после избрания нового главы государства.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США призвал продолжить ужесточение санкций против России.