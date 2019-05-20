Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США призвал продолжить ужесточение санкций против России, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», – передает его слова ТАСС.

Он поблагодарил Вашингтон за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», а также за помощь при проведении внутренних реформ.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», – сказал Зеленский.

Ранее глава американской делегации на инаугурации Зеленского министр энергетики США Рик Перри пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.