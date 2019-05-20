США дали обещание народу Украины

Вашингтон обещает продолжать поддерживать Украину, ожидает начала «совместной работы» с президентом Владимиром Зеленским, заявил министр энергетики США Рик Перри, который возглавил американскую делегацию на инаугурации главы украинского государства.

«От Америки четкое послание, которое просил передать президент. США вместе с народом Украины. Мы с нетерпением ждем совместной работы с новым президентом и, надеюсь, и с новым парламентом», – передает слова Перри ТАСС.

Он добавил, что США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости и в стремлении к свободе. По его словам, «одна из ярких демонстраций свободы – свобода экономики».

Инаугурационную речь Зеленского Перри назвал «очень мощной и важной для украинского будущего».

Со вступлением в должность президента Зеленского поздравила и канцлер Германии Ангела Меркель, об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.

«Канцлер поздравляет Зеленского со вступлением в должность, желает мужества и удачи», – сказала она.

Фиц пообещала, что Германия продолжит сотрудничество с Украиной в рамках нормандского формата. Сейчас согласовывается встреча Меркель и Зеленского в Берлине, однако дата пока не названа.

Поздравила Зеленского и премьер Великобритании Тереза Мэй.

«Поздравляю Владимира Зеленского с сегодняшним вступлением в должность нового президента Украины. Соединенное Королевство будет поддерживать реформы на Украины, обеспечение безопасности и процветания страны. Жду возможности поработать в тесном контакте с вами и вашей администрацией», – сказала премьер-министр.

В понедельник Зеленский официально вступил в должность президента Украины и объявил о роспуске Верховной рады. Журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют инаугурацию Зеленского и его речь.

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