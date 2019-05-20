В Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского

Президент России Владимир Путин поздравит лидера Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений Москвы и Киева, если таковые произойдут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», – заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией.

При этом он не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти «первые успехи». «Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом», – добавил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины. «Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом», – сказал Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.

«Вместе с тем там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь», – напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук тем человеком, через которого ведутся переговоры по этому вопросу, пресс-секретарь сказал, что «он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, этот контакт в любом случае будет продолжаться».

«Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться», – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.