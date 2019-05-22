Эксперт: Референдум поможет Зеленскому заткнуть русофобное меньшинство

«Идея правильная, потому что активное меньшинство заводит страну в тупик своей русофобией и маразмом. Большинство населения с помощью референдума сможет это меньшинство заткнуть»,– заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал сообщение администрации Зеленского о возможности референдума о формате переговоров с Россией.

«Все будет зависеть от того, как будет поставлен вопрос. Если он будет сформирован корректно, то скорее всего украинцы поддержат прямые переговоры с Россией, и националисты никак не помешают этому. Вообще уже есть опросы общественного мнения, согласно которым 75% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией, более 50% поддерживают переговоры с ДНР и ЛНР», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В понедельник глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил, что президент Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. «Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», – передает его слова ТАСС.

По мнению Погребинского, Зеленский хочет заручиться не только результатами опросов, но и референдумом. «Он хочет пойти на прямые переговоры и в то же время защитить себя, показав, что это и народная воля тоже. На западе страны будут голосовать против, на востоке за. Ясно, что с националистами будет жесткое противостояние»,– считает политолог. Он добавил, что при новой власти формат референдум вскоре станет обычным делом на Украине.

При этом Погребинский сомневается, том, что на референдум может быть вынесен вопрос о переговорах с ДНР и ЛНР. «А это уже несколько рискованно, потому что чуть больше 50% украинцев выступают за прямые переговоры с республиками. Думаю, он не поставит этот вопрос. Ему важнее сейчас заручиться поддержкой населения по поводу прямых переговоров с Путиным»,– сказал политолог.

Добавим, что глава профильного комитета по международным делам Константин Косачев скептически высказался о предложении администрации Зеленского. Идея провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией выигрышна лично для президента Украины Владимира Зеленского, но предмет такого опроса является довольно нелепым, так как проблемы страны не связаны напрямую с российско-украинскими отношениями, цитирует сенатора ТАСС.

«Сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле: дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР. И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями», – подчеркнул сенатор.

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