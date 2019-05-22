Кремль ждет от Украины конкретных шагов для нормализации отношений

Кремль ждет от Киева исполнения минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но на данный момент этого не наблюдается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия ставит этот вопрос во время контактов с лидерами европейских стран. «Надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль ждет от Киева исполнения минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но на данный момент их не наблюдается.

«От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», – заключил Песков.

Песков также назвал внутренним делом Украины решение провести референдум по отношениям с Москвой. «Это не наше дело – говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность», – сказал он.

В то же время он напомнил, что на Украине идет гражданская война, а не война с Россией. «Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так чтобы понять все-таки, о чем идет речь», – сказал Песков.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Также Богдан объяснил, почему Киев продолжает призывать к ужесточению антироссийских санкций.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщал, как референдум по формату переговоров с Россией поможет заткнуть русофобское меньшинство на Украине.