Как Порошенко и Зеленский разделят Украину

«Междуцарствие» на Украине сопровождается громкими отставками ключевых фигур и жульническими попытками избежать досрочного роспуска Рады. Полное впечатление, что система, которую выстраивал Петр Порошенко, стремительно разрушается. Но в итоге может оказаться, что новый президент Зеленский столкнется с прежнем раскладом сил во власти, а Порошенко займет не самую проигрышную позицию.

Формально Петр Порошенко остается президентом Украины, но конструкция выстроенной при нем системы власти рушится и перестраивается у нас на глазах. Кадровые перестановки начались задолго до 20 мая – даты, когда состоится инаугурация нового президента Владимира Зеленского.

Подал в отставку глава украинской дипломатии Павел Климкин, тут же объявивший о намерении баллотироваться в Раду. Ушел со своего поста ключевой силовик – глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Пошли сообщения о том, что оставить свои места готовятся и губернаторы всех регионов страны.

Лихорадит и Верховную раду. В пятницу фракция «Народного фронта» (партии Арсения Яценюка) объявила о выходе из правящей коалиции с «Блоком Порошенко», а спикер Рады, представитель той же партии Андрей Парубий объявил о том, что коалиция прекратила свое существование.

На самом же деле «правящая коалиция развалилась еще два года назад – в феврале 2016 года, и это будет легко доказать в суде. Произошедшее – это последняя попытка не допустить роспуска парламента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский.

Поясним: если коалиция разваливается, то по закону у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины (которым с 20 мая будет Зеленский) появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых осенних выборов – то есть после 27 мая.

Таким образом, «Народный фронт», объявив о выходе из правящей коалиции, пошел на «чисто жульнический прием» чтобы избежать досрочного роспуска Рады, резюмирует Погребинский.

Эксперты отмечают, что все эти юридические кульбиты вокруг Рады, так же, как и громкие отставки – это вопрос о том, в чьих руках после транзита власти окажется контроль над законодателями и исполнителями (в первую очередь, конечно, контроль силового блока).

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Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада перестала колебаться с определением даты инаугурации президента, по совпадению или нет, сразу же после стремительного возвращения олигарха Игоря Коломойского из израильского изгнания. При этом ставленники Порошенко в силовом блоке – СБУ, генпрокуратуре и других ведомствах – теоретически все еще могут создать проблемы Коломойскому.

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, Петру Порошенко удастся сохранить немалое влияние. «У него остается много рычагов давления, как формальных, так и неформальных. У него остаются фракции в Раде, назначенные недавно силовики», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Напомним, что на следующий же день после проигрыша второго тура, 22 апреля, Порошенко подписал 188 «кадровых» указов, при этом назначил 86 судей, в том числе членов Высшего совета правосудия. Кроме того, в украинской прессе появились утечки об инициированных Порошенко кадровых повышениях в СБУ и Главном управлении разведки Минобороны.

В итоге «большого передела» Порошенко скорее всего сохранит власть и довольно большую. Так, во всяком случае полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он сказал газете ВЗГЛЯД:

«Порошенко – опытный интриган, умеет использовать различные противоречия своих оппонентов. Кроме того, есть часть олигархов и депутатов, которым Порошенко выгоден. Он будет создавать проблемы, в первую очередь для Зеленского, пытаться ограничить его власть.

Есть риск, что Зеленский будет очень слабым президентом, а ключевую роль в новом правительстве страны будет играть окружение Порошенко».

Охрименко также сомневается, что Зеленскому удастся контролировать силовой блок. «На сегодняшний день есть большой риск, что Зеленский может совершить ошибки при назначениях. Да, он может расставить преданных себе людей, но они не смогут правильно организовать работу. Если же Зеленский (заново) назначит министром внутренних дел Арсена Авакова, то это не Зеленский будет контролировать МВД, это Аваков будет контролировать Зеленского», – считает политолог.

В игре вокруг силового блока многое зависит и от внешних игроков. Блок этот довольно разношерстный и подвержен разным влияниям: речь идет не столько об авторитете президента, сколько о влиянии общественного мнения, олигарха Игоря Коломойского и Запада, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга. По его оценке, и США, и ЕС пока плохо воспринимают Зеленского. Однако, скорее всего, у него будет возможность если не контролировать силовой блок, то хотя бы с ним договориться, считает Стоякин. Он также сомневается, что новый украинский президент сможет влиять на Верховную Раду.

Высказывается мнение, что команда Зеленского (или группа олигархов – выгодоприобретателей от избрания Зеленским) может перехватить инициативу, либо досрочно распустив Раду, либо уже после плановых осенних выборов. Михаил Погребинский, впрочем, полагает, что Зеленский не пойдет на досрочный роспуск парламента, так как два-три летних месяца вряд ли что-то решат. Хотя, добавил политолог, «в теперешней ситуации прогнозировать дальнейшее развитие событий еще затруднительнее».

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«Что касается Рады, олигархи в любом случае будут влиять на Зеленского, – отмечает Александр Охрименко. – Зеленский, конечно, попытается провести в Раду большую фракцию, но не исключено, что большинство будет за «Оппозиционным блоком» и Порошенко. Существует риск, что Зеленский неправильно проведет компанию и получит мощную оппозицию в виде новой коалиции, которая не будет ему подчиняться».

Стоякин, в свою очередь, предполагает, что Зеленскому не удастся сформировать Раду под себя, даже если бы это были досрочные выборы или его партия получила бы большинство сразу. «Партии у него сейчас нет, он наберет людей «по объявлению» и получит черт знает что», – добавил Стоякин.

По мнению политолога, не удастся Зеленскому добиться и контроля над главами областных администраций. «Есть влияние региональных элит и чиновничества, олигархов, которое обойти президент не сможет. Именно из-за этого Порошенко не смог добиться проведения административно-территориальной реформы. Зеленский договариваться не умеет, он человек авторитарного типа. Он старается давить, а не договариваться. Ему еще придется учиться дипломатии», – сказал политолог.

Помешать Зеленскому может, кстати и его предполагаемый «патрон» Игорь Коломойский, который может попытаться лично контролировать самые «выгодные» украинские регионы. «В 2014 году Коломойский пытался устроить некоторую реорганизацию Украины. Огрести под контроль самые экономически интересные области, и уже даже подбирали руководителей областей. Однако тогда это не получилось, но он может попытаться снова», – заключил политолог.

Возвращаясь к перспективам Порошенко – складывается впечатление, что он уверен в своей безопасности и влиятельности, раз не пытается бежать из страны. «Это говорит о том, что он уверен в том, что сможет сохранить часть власти», – резюмирует Стоякин.