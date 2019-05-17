Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Не успел Игорь Коломойский приземлиться в аэропорту бывшего Днепропетровска, как Верховная Рада после долгих отлагательств назначила дату инаугурации Владимира Зеленского. Превращение избранного президента в действующего произойдет 20 мая. Это значит, что у Зеленского сохраняется потенциальная возможность распустить Верховную Раду, и консенсус основных игроков на эту тему уже достигнут.

Приезд Коломойского, который не был в стране с лета 2017 года, еще до инаугурации Зеленского говорит о том, что олигарх спешит. Ведь, несмотря на разрушение вертикали личной лояльности, выстроенной Петром Порошенко, его ставленники в СБУ, Генпрокуратуре и других силовых ведомствах, теоретически все еще могут создать проблемы Коломойскому. Но события развиваются столь стремительно, что бизнесмен решил этой угрозой пренебречь. Дело в том, что коммуникация олигарха со своим протеже путем передачи сообщений через многочисленных ходоков – как бы часто они не летали из Киева и Днепропетровска в Израиль – уже не соответствует напряжению момента. Просто «взять и позвонить» олигарх, по понятным причинам, тоже не может. Проблемы нужно решать на месте, здесь и сейчас.

А проблем накопилось достаточно. И они посерьезней, чем вопрос обрезания срока полномочий действующего состава Верховной Рады или расстановки лояльных Коломойскому фигур на основные административные посты при президенте Зеленском. Речь идет о подконтрольности самого Владимира Зеленского.

Понятно, что к новоизбранному президенту сейчас тянется вереница из разнообразных советчиков и помощников. У Зеленского нет своей команды и опыта госуправления – в этом смысле он всецело полагается на своих спонсоров, ключевое место среди которых отведено Игорю Коломойскому. Вокруг последнего сейчас формируется некий консорциум олигархов – в плотном контакте с Коломойским, судя по всему, состоит экс-глава администрации Виктора Януковича и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Сергей Левочкин и ряд более мелких фигур украинского политического истеблишмента.

Задача консорциума – монополизировать влияние на Владимира Зеленского, оградив его от пагубного влияния конкурирующих контор – Рината Ахметова, Виктора Медведчука, Юлии Тимошенко и других. И нет почти никаких сомнений, что с этой задачей консорциум легко бы справился. Если бы не одно «но».

США стали проявлять непривычную активность на украинском направлении. И даже не столько США как государство, сколько администрация Дональда Трампа. Отмена запланированного визита на Украину для знакомства с Зеленским и резкие высказывания личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани, задали жесткий тон диалога между Вашингтоном и Киевом. Джулиани не просто адвокат, но весомая политическая фигура (как-никак бывший мэр Нью-Йорка). И его слова стоит воспринимать всерьез.

Во-первых, Джулиани заявил о враждебных Трампу лицах в окружении Владимира Зеленского. Речь идет о бывшем журналисте, а ныне депутате парламента Сергее Лещенко. Именно Лещенко был автором компромата на бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта. Последний тесно сотрудничал с Партией регионов Виктора Януковича и получал средства из рук украинских олигархов. В итоге Манафорт сел в тюрьму почти на четыре года, а Трамп получил серьезный имиджевый удар. Удар исходил от демократов, но черпал силы в украинском компромате. Трамп этого не забыл, и сейчас перешел в контрнаступление, начав с увольнения американского посла на Украине Мари Йованович, которая вскоре продолжится в виде зачистки на Украине соросовских структур и других близких к демократам грантодателей.

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Во-вторых, Джулиани заявил о необходимости для Зеленского избавиться от влияния «криминальных олигархов» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Одно то, что эти имена легко слетают с уст американского политика, говорит о том, что в Белом доме прекрасно осведомлены о том, что собой представляют лидеры неформальной группы «Приват». Накануне американские власти начали расследование в отношении Игоря Коломойского по подозрению в отмывании полумиллиарда долларов на территории США.

Это дело можно было бы рассматривать в качестве попытки американцев принудить украинского олигарха к диалогу с позиции силы. Но вот слова Джулиани о «криминальных олигархах» уже не предполагают каких-либо переговоров. Отсюда следует, что Коломойскому у Трампа не доверяют и не рассматривают как «своего сукина сына» ни при каких обстоятельствах. Виной тому может быть структура связей украинского – а в реальности транснационального – олигарха в США и Израиле. И эти связи говорят о том, что Коломойский по каким-то причинам недоговороспособен.

Понимая, с кем ему предстоит иметь дело, Трамп хочет транслировать свою волю Зеленскому непосредственно, а не вести каждый раз торги. Того требуют обстоятельства надвигающихся в США выборов и раскручиваемого американским президентом скандала вокруг вмешательства в выборы уже не со стороны России, а со стороны Украины.

Кроме того, непосредственное влияние на украинскую власть важно для Трампа и с точки зрения расследования дела об участии сына Джо Байдена Хантера в работе украинской добывающей компании Burisma. Байден на сегодняшний день – ключевой претендент на участие в выборах 2020 года со стороны Демпартии. И его вопрос дискредитации Байдена – это вопрос о втором сроке Трампе. То есть, все очень и очень серьезно. И Игорь Коломойский, который обязательно будет вступать в торги с администрацией Трампа по поводу и без со своими хотелками – не просто лишнее, но опасное для американского президента звено.

А значит, в ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на тамошнего президента, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Все это будет происходить на фоне де-факто стартовавшей на Украине парламентской компании. Будет жарко.