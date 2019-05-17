Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Детский «Голос» продемонстрировал мощь гражданского протеста России

Кто бы ни стоял за фальсификациями в пользу Микеллы, сама она к этому непричастна Фото: The Voice Kids Russia/Youtube
Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети» было сфальсифицировано. Первый канал отменил итоги конкурса, и скандал, ставший поистине национальным, теперь будет оформлен в виде другого шоу – шоу о восстановленной справедливости. Остается понять, почему российские зрители не смогли смириться с «победой» Микеллы Абрамовой. Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...

«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
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            Глеб Простаков

            Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

            Глеб Простаков
            журналист
            		 17 мая 2019, 09:28

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            Не успел Игорь Коломойский приземлиться в аэропорту бывшего Днепропетровска, как Верховная Рада после долгих отлагательств назначила дату инаугурации Владимира Зеленского. Превращение избранного президента в действующего произойдет 20 мая. Это значит, что у Зеленского сохраняется потенциальная возможность распустить Верховную Раду, и консенсус основных игроков на эту тему уже достигнут.

            Приезд Коломойского, который не был в стране с лета 2017 года, еще до инаугурации Зеленского говорит о том, что олигарх спешит. Ведь, несмотря на разрушение вертикали личной лояльности, выстроенной Петром Порошенко, его ставленники в СБУ, Генпрокуратуре и других силовых ведомствах, теоретически все еще могут создать проблемы Коломойскому. Но события развиваются столь стремительно, что бизнесмен решил этой угрозой пренебречь. Дело в том, что коммуникация олигарха со своим протеже путем передачи сообщений через многочисленных ходоков – как бы часто они не летали из Киева и Днепропетровска в Израиль – уже не соответствует напряжению момента. Просто «взять и позвонить» олигарх, по понятным причинам, тоже не может. Проблемы нужно решать на месте, здесь и сейчас.

            А проблем накопилось достаточно. И они посерьезней, чем вопрос обрезания срока полномочий действующего состава Верховной Рады или расстановки лояльных Коломойскому фигур на основные административные посты при президенте Зеленском. Речь идет о подконтрольности самого Владимира Зеленского.

            Понятно, что к новоизбранному президенту сейчас тянется вереница из разнообразных советчиков и помощников. У Зеленского нет своей команды и опыта госуправления – в этом смысле он всецело полагается на своих спонсоров, ключевое место среди которых отведено Игорю Коломойскому. Вокруг последнего сейчас формируется некий консорциум олигархов – в плотном контакте с Коломойским, судя по всему, состоит экс-глава администрации Виктора Януковича и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Сергей Левочкин и ряд более мелких фигур украинского политического истеблишмента.

            Задача консорциума – монополизировать влияние на Владимира Зеленского, оградив его от пагубного влияния конкурирующих контор – Рината Ахметова, Виктора Медведчука, Юлии Тимошенко и других. И нет почти никаких сомнений, что с этой задачей консорциум легко бы справился. Если бы не одно «но».

            Фото: Константин Сазончик/ТАСС, Zuma/ТАСС, Zuma/ТАСС,

            США стали проявлять непривычную активность на украинском направлении. И даже не столько США как государство, сколько администрация Дональда Трампа. Отмена запланированного визита на Украину для знакомства с Зеленским и резкие высказывания личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани, задали жесткий тон диалога между Вашингтоном и Киевом. Джулиани не просто адвокат, но весомая политическая фигура (как-никак бывший мэр Нью-Йорка). И его слова стоит воспринимать всерьез.

            Во-первых, Джулиани заявил о враждебных Трампу лицах в окружении Владимира Зеленского. Речь идет о бывшем журналисте, а ныне депутате парламента Сергее Лещенко. Именно Лещенко был автором компромата на бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта. Последний тесно сотрудничал с Партией регионов Виктора Януковича и получал средства из рук украинских олигархов. В итоге Манафорт сел в тюрьму почти на четыре года, а Трамп получил серьезный имиджевый удар. Удар исходил от демократов, но черпал силы в украинском компромате. Трамп этого не забыл, и сейчас перешел в контрнаступление, начав с увольнения американского посла на Украине Мари Йованович, которая вскоре продолжится в виде зачистки на Украине соросовских структур и других близких к демократам грантодателей.

            Во-вторых, Джулиани заявил о необходимости для Зеленского избавиться от влияния «криминальных олигархов» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Одно то, что эти имена легко слетают с уст американского политика, говорит о том, что в Белом доме прекрасно осведомлены о том, что собой представляют лидеры неформальной группы «Приват». Накануне американские власти начали расследование в отношении Игоря Коломойского по подозрению в отмывании полумиллиарда долларов на территории США.

            Это дело можно было бы рассматривать в качестве попытки американцев принудить украинского олигарха к диалогу с позиции силы. Но вот слова Джулиани о «криминальных олигархах» уже не предполагают каких-либо переговоров. Отсюда следует, что Коломойскому у Трампа не доверяют и не рассматривают как «своего сукина сына» ни при каких обстоятельствах. Виной тому может быть структура связей украинского – а в реальности транснационального – олигарха в США и Израиле. И эти связи говорят о том, что Коломойский по каким-то причинам недоговороспособен.

            Понимая, с кем ему предстоит иметь дело, Трамп хочет транслировать свою волю Зеленскому непосредственно, а не вести каждый раз торги. Того требуют обстоятельства надвигающихся в США выборов и раскручиваемого американским президентом скандала вокруг вмешательства в выборы уже не со стороны России, а со стороны Украины.

            Кроме того, непосредственное влияние на украинскую власть важно для Трампа и с точки зрения расследования дела об участии сына Джо Байдена Хантера в работе украинской добывающей компании Burisma. Байден на сегодняшний день – ключевой претендент на участие в выборах 2020 года со стороны Демпартии. И его вопрос дискредитации Байдена – это вопрос о втором сроке Трампе. То есть, все очень и очень серьезно. И Игорь Коломойский, который обязательно будет вступать в торги с администрацией Трампа по поводу и без со своими хотелками – не просто лишнее, но опасное для американского президента звено.

            А значит, в ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на тамошнего президента, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Все это будет происходить на фоне де-факто стартовавшей на Украине парламентской компании. Будет жарко.


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