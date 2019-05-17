Развал правящей коалиции в Раде назвали «жульничеством»

«Правящая коалиция развалилась еще два года назад – в феврале 2016 года, и это будет легко доказать в суде. Произошедшее – это последняя попытка не допустить роспуска парламента», – сказал политолог Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД. Так он прокомментировал выход фракции «Народный фронт» из правящей коалиции в Верховной раде.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что «Народный фронт», который объявил о выходе из правящей коалиции, пошел на «чисто жульнический прием». По его словам, как таковой правящей коалиции в Раде нет несколько лет.

«Правящая коалиция развалилась еще два года назад – в феврале 2016 года, и это будет легко доказать в суде. Произошедшее сегодня – это последняя попытка депутатов не допустить роспуска парламента», – сказал Погребинский.

Эксперт напомнил, что изначально был уверен в отказе избранного президента Украины Владимира Зеленского пойти на досрочный роспуск Верховной рады, «поскольку овчина не стоит выделки».

«Ну прошли бы выборы на два-три месяца раньше, чем по плану. Из них половина времени приходится на летние отпуска. Поэтому мне казалось, что вряд ли Зеленский пойдет на досрочный роспуск. Однако в теперешней ситуации прогнозировать дальнейшее развитие событий еще затруднительнее», – сказал Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из правящей коалиции, заблокировав возможность распустить парламент досрочно. В ответ на это спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.

В четверг Верховная рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.

Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи», «Радикальной партии» и «Батькивщины». Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже «Самопомощь», «Радикальная партия» и «Батькивщина» заявили о выходе из коалиции.

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