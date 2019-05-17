Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады

Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, заблокировав возможность распустить парламент досрочно.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня», – сказал глава фракции Максим Бурбак в ходе заседания Рады.

По словам Бурбака, к такому решению «фронтовиков» вынудили «новые обстоятельства» в стране, которые «требуют максимальной консолидации государственных сил в парламенте». «Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция», – отметил глава фракции. В этой связи он призвал Раду сформировать новую коалицию «с новой повесткой дня».

В связи с выходом фракции спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

«Принимая во внимание заявление главы депутатской партии «Народной фронт» о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции «Европейская Украина» в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность», – сказал Парубий, передает ТАСС.

Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента, передает РИА «Новости».

При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, то есть после 27 мая.

В четверг Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. После этого советник Владимира Зеленского объявил, что новоизбранный президент намерен инициировать роспуск Верховной рады.

Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи», «Радикальной партии» и «Батькивщины». Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже «Самопомощь», «Радикальная партия» и «Батькивщина» заявили о выходе из коалиции.

Украинские СМИ сообщают, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно партии «Народный фронт». Считается, что «БПП» они помогут «закрепить» нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии «Слуга народа», но тяжело будет подобрать в столь короткие сроки абсолютно лояльных мажоритарщиков, пишет «Страна.ua».