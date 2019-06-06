Украину поделят четыре партии

Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России?

Результаты грядущих выборов в Верховную раду изначально зависели от двух принципиальных вопросов – даты и системы голосования. В поединке новой и старой власти вокруг этих вопросов счет сложился «ничейный» – 1:1.

С одной стороны, несмотря на противодействие нынешнего состава Рады, выборы все-таки будут досрочными и пройдут 21 июля. Ждать до середины октября для президента Владимира Зеленского было опасно: за это время его команда успела бы наделать ошибок, а глухо оппозиционный к главе государства парламент ей бы в этом помог, торпедируя все начинания. Но главе государства повезло: подавляющее большинство населения (то есть избирателей) поддерживало досрочный роспуск Рады, и депутаты, немного поинтриговав, были вынуждены смириться.

Но что еще более важно, принимать предложенные президентом изменения в избирательное законодательство они не стали. Логично – для многих это было бы равносильно политическому самоубийству.

Зеленский предлагал отказаться от одномандатников, избрав Раду только по партийным спискам. Но многие из нынешних депутатов – плоть от плоти сложившейся в стране олигархической системы, полностью себя дискредитировавшей. По спискам их партии рискуют никуда не попасть, зато у многих есть свои округа, хорошо прикормленные за долгие годы – там они переизберутся без особых проблем.

Сколь бы не были высоки рейтинги партии Зеленского, сильных ячеек на местах у нее просто нет, а популярных лиц (помимо, собственно, президентского) крайне мало. И пока дело идет к тому, что по части списков триумф будет за Зеленским, а вот по части одномандатников – за его оппонентами. В первую очередь за Петром Порошенко.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Сам бывший президент, если верить утечкам из его окружения, в Раду вообще не собирается и планирует стать неким « отцом нации ». Если избавиться от высокопарных метафор, то просто кукловодом, действующим из-за кулис. Работа депутатом для него, так сказать, не по статусу, а если Зеленский все-таки продавит свою инициативу с отменой депутатской неприкосновенности, то и бессмысленно – избрание никак не поможет избавиться от уголовных дел , ком которых растет, будто снежный.

Для реализации своего амбициозного плана по противостоянию Зеленскому через парламент Порошенко будет скупать депутатов не только в розницу (одномандатников), но и оптом. Например, есть информация, что бывший президент будет финансово поддерживать Радикальную партию Олега Ляшко в обмен на лояльность себе и нелояльность к Зеленскому.

Предчувствуя такое развитие событий, Зеленский завернул в свою избирательную реформу подарочек – снижение проходного барьера до 3%, что позволило бы попасть в парламент уже сидящим в нем силам (в том числе партии того же Ляшко). Однако все равно получил отказ, и теперь расклад сил в Раде – в общем и целом труднопредсказуемый – вряд ли окажется для действующего президента однозначно удачным. Скорее, дело идет к его победе «по очкам» при отсутствии квалифицированного большинства, что даст Порошенко возможность вставлять в «колеса» Зеленского неограниченное количество палок.

Даже теоретическая возможность коалиции между этими силами опровергнута.

Смотр сил и средств

Первое, что бросается в глаза при оценке рейтингов украинских партий – это не идеологическая борьба, а борьба конкретных личностей. В большинстве случаев украинцы голосуют не за направление в развитии страны, а за человека, который представляет ту или иную силу.

Однозначный фаворит гонки – партия «Слуга народа», ассоциированная с Зеленским и позаимствовавшая для своего названия популярный ситком с его участием: опросы дают ей от 30 до 43 процентов поддержки. Партия позиционирует себя как либертарианская (что это означает, газета ВЗГЛЯД объясняла в этом тексте), из чего, разумеется, не следует, что треть населения Украины вдруг стала либертарианцами. Это голоса за потенциально возможные перемены – и в поддержку конкретного Зеленского.

На втором месте с большим отставанием идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 8-14 процентами. Это один из многих осколков бывшей Партии регионов. Согласно ряду источников, сейчас в группе сил, опирающихся на русскоязычный юго-восток, так или иначе пытаются преодолеть разброд и шатание, что были явлены на президентских выборах, когда на них одновременно выдвинулись вице-премьер эпохи Януковича Юрий Бойко и еще один вице-премьер из той же эпохи Александр Вилкул.

В чем между ними разница – объяснять долго и муторно. Если предельно упростить, то Бойко ассоциирован с газовой группой внутри бывшей ПР и с Виктором Медведчуком лично, а Вилкул с Ринатом Ахметовым, который остается самым богатым человеком Украины, несмотря на потерю его главной «делянки» – Донбасса Украиной в целом. Итоги таковы: у Бойко – 11,7%, у Вилкула – 4,15%, а «Оппозиционному блоку» последнего сулят от 1,5 до 3,5%, что ниже барьера в пять процентов.

Объединяться в таких условиях вполне логично, при этом возглавить общий список может именно Бойко, хотя лидером «Оппозиционной платформы» является совсем другой человек – Вадим Рабинович. Он, кстати говоря, значительно более харизматичен, чем кабинетный деятель Бойко, но несколько хуже раскручен.

Если кто искал внутри Украины «пророссийские силы», то вот эти – самые пророссийские. Они могут рассчитывать на значительное количество одномандатников, но, судя по всему, приговорены к оппозиционности – строго по названию. В администрации Зеленского дали понять, что коалиция с этой силой столь же неприемлема, как и коалиция с блоком Порошенко.

Сей блок провел ребрендинг и переименовался в «Европейскую солидарность» в надежде избавиться от колоссального антирейтинга. Пока не помогает: все опросы отводят «Евросолидарности» третье место с 7-12% голосов, но партия может рассчитывать на весомое количество одномандатников.

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Последняя партия, гарантированно проходящая в парламент, – «» Юлии Тимошенко. Это единственный сохранившийся элемент того партийного баланса, который существовал на Украине до госпереворота, поэтому в особых представлениях не нуждается. С высокой долей вероятности можно предсказать то, что «Батькивщина» попытается войти в пропрезидентскую коалицию – и что Юлия Владимировна захочет выжать из этого максимум выгоды лично для себя.

Классические либертарианцы столь левыми союзниками побрезговали бы (а «Батькивщина», пожалуй, самая левая из всех упомянутых партий с экономической точки зрения), но выбирать Зеленскому сейчас особо не из кого.

Все остальные партии, участвующие в этих выборах, попадают в парламент лишь теоретически – если повезет. Это «Сила и честь», «Гражданская позиция» и «Голос». У партий Ляшко и львовского мэра Андрея Садового шансы еще хуже, а у УДАРа братьев Кличко, куда пригласили вернувшегося на Украину Саакашвили, и радикальных националистов из «Свободы» пока что вообще отсутствуют.

Относительно высокий (на грани избирательного барьера) рейтинг «Силы и чести» – еще одно «наследие» недавних президентских выборов, на которых лидер этой партии Игорь Смешко набрал 6%. Это по-своему обаятельный, хорошо образованный, знающий несколько языков человек, про которого нужно знать две вещи. Во-первых, он бывший глава СБУ. Во-вторых, руководил комитетом по вопросам разведки при президенте Порошенко, к которому, как считается, вполне лоялен. Это позволяет «переименовать» «Силу и честь» в «Спецслужбы и шоколад» – и более не тратить на нее внимание, все более-менее понятно.

«Гражданская позиция» – партия бывшего министра обороны и ветерана украинской политики Анатолия Гриценко. Идеологически она мало отличается от партий Порошенко или Смешко – тот же набор слов про Европу, НАТО и борьбу с Россией до победного конца. Другое дело, что у Гриценко и Порошенко хронически не получается найти общий язык, и они, скорее, оппоненты, чем потенциальные союзники.

Нужен ли Зеленскому союзник, выступающий за то, чтобы сбивать российские самолеты, это другой вопрос.

И, наконец, «Голос». Это партия музыканта Святослава Вакарчука, все-таки решившего выдвинуться в большую политику. Мог бы выдвинуться и раньше – сразу в президенты как кандидат молодежи и интеллигенции, на что его долгое время уговаривали, однако Вакарчук не рискнул. Почему рискнул именно сейчас – вопрос открытый.

Вакарчуку прочили ту же роль, которую в итоге сыграл Зеленский – нового проевропейского лица, приходящего на смену дискредитировавшим себя старым. И идет к тому, что «Голос» выступит на выборах как спойлер «Слуги народа», отбирая у него голоса на западе и в центре. Теоретически этого может хватить для прохождения в Раду, где – опять же теоретически – «Голос» станет союзником порошенковцев.

На рейтинги (пока что у «Голоса» всего 1-4% поддержки) в данном случае смотреть не нужно – у Вакарчука еще есть время для того, чтобы инвестировать свою личную популярность в голоса для «Голоса». При этом считается, что эту музыкальную альтернативу опекает все тот же Порошенко, так что переход Вакарчука в политику в конечном счете может поставить крест на его безукоризненной (как считается) репутации.

Таким образом, по части списочников преимущество пока что за Зеленским, но одномандатники способны изменить расклад в пользу его противников. Возможно, этим противникам стоит пожелать удачи: чем сильнее будет конфликт между президентом и Радой, тем быстрее будет деградировать Украина – откровенно враждебная по отношению к нам страна.