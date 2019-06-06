Украину поделят четыре партии

Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России?
Результаты грядущих выборов в Верховную раду изначально зависели от двух принципиальных вопросов – даты и системы голосования. В поединке новой и старой власти вокруг этих вопросов счет сложился «ничейный» – 1:1.
С одной стороны, несмотря на противодействие нынешнего состава Рады, выборы все-таки будут досрочными и пройдут 21 июля. Ждать до середины октября для президента Владимира Зеленского было опасно: за это время его команда успела бы наделать ошибок, а глухо оппозиционный к главе государства парламент ей бы в этом помог, торпедируя все начинания. Но главе государства повезло: подавляющее большинство населения (то есть избирателей) поддерживало досрочный роспуск Рады, и депутаты, немного поинтриговав, были вынуждены смириться.
Но что еще более важно, принимать предложенные президентом изменения в избирательное законодательство они не стали. Логично – для многих это было бы равносильно политическому самоубийству.
Зеленский предлагал отказаться от одномандатников, избрав Раду только по партийным спискам. Но многие из нынешних депутатов – плоть от плоти сложившейся в стране олигархической системы, полностью себя дискредитировавшей. По спискам их партии рискуют никуда не попасть, зато у многих есть свои округа, хорошо прикормленные за долгие годы – там они переизберутся без особых проблем.
Сколь бы не были высоки рейтинги партии Зеленского, сильных ячеек на местах у нее просто нет, а популярных лиц (помимо, собственно, президентского) крайне мало. И пока дело идет к тому, что по части списков триумф будет за Зеленским, а вот по части одномандатников – за его оппонентами. В первую очередь за Петром Порошенко.
Сам бывший президент, если верить утечкам из его окружения, в Раду вообще не собирается и планирует стать неким «отцом нации
». Если избавиться от высокопарных метафор, то просто кукловодом, действующим из-за кулис. Работа депутатом для него, так сказать, не по статусу, а если Зеленский все-таки продавит свою инициативу с отменой депутатской неприкосновенности, то и бессмысленно – избрание никак не поможет избавиться от уголовных дел
, ком которых растет, будто снежный.
Для реализации своего амбициозного плана по противостоянию Зеленскому через парламент Порошенко будет скупать депутатов не только в розницу (одномандатников), но и оптом. Например, есть информация, что бывший президент будет финансово поддерживать Радикальную партию Олега Ляшко в обмен на лояльность себе и нелояльность к Зеленскому.
Предчувствуя такое развитие событий, Зеленский завернул в свою избирательную реформу подарочек – снижение проходного барьера до 3%, что позволило бы попасть в парламент уже сидящим в нем силам (в том числе партии того же Ляшко). Однако все равно получил отказ, и теперь расклад сил в Раде – в общем и целом труднопредсказуемый – вряд ли окажется для действующего президента однозначно удачным. Скорее, дело идет к его победе «по очкам» при отсутствии квалифицированного большинства, что даст Порошенко возможность вставлять в «колеса» Зеленского неограниченное количество палок.
Даже теоретическая возможность коалиции между этими силами опровергнута.
Смотр сил и средств
Первое, что бросается в глаза при оценке рейтингов украинских партий – это не идеологическая борьба, а борьба конкретных личностей. В большинстве случаев украинцы голосуют не за направление в развитии страны, а за человека, который представляет ту или иную силу.
Однозначный фаворит гонки – партия «Слуга народа», ассоциированная с Зеленским и позаимствовавшая для своего названия популярный ситком с его участием: опросы дают ей от 30 до 43 процентов поддержки. Партия позиционирует себя как либертарианская (что это означает, газета ВЗГЛЯД объясняла в этом тексте), из чего, разумеется, не следует, что треть населения Украины вдруг стала либертарианцами. Это голоса за потенциально возможные перемены – и в поддержку конкретного Зеленского.
На втором месте с большим отставанием идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 8-14 процентами. Это один из многих осколков бывшей Партии регионов. Согласно ряду источников, сейчас в группе сил, опирающихся на русскоязычный юго-восток, так или иначе пытаются преодолеть разброд и шатание, что были явлены на президентских выборах, когда на них одновременно выдвинулись вице-премьер эпохи Януковича Юрий Бойко и еще один вице-премьер из той же эпохи Александр Вилкул.
В чем между ними разница – объяснять долго и муторно. Если предельно упростить, то Бойко ассоциирован с газовой группой внутри бывшей ПР и с Виктором Медведчуком лично, а Вилкул с Ринатом Ахметовым, который остается самым богатым человеком Украины, несмотря на потерю его главной «делянки» – Донбасса Украиной в целом. Итоги таковы: у Бойко – 11,7%, у Вилкула – 4,15%, а «Оппозиционному блоку» последнего сулят от 1,5 до 3,5%, что ниже барьера в пять процентов.
Объединяться в таких условиях вполне логично, при этом возглавить общий список может именно Бойко, хотя лидером «Оппозиционной платформы» является совсем другой человек – Вадим Рабинович. Он, кстати говоря, значительно более харизматичен, чем кабинетный деятель Бойко, но несколько хуже раскручен.
Если кто искал внутри Украины «пророссийские силы», то вот эти – самые пророссийские. Они могут рассчитывать на значительное количество одномандатников, но, судя по всему, приговорены к оппозиционности – строго по названию. В администрации Зеленского дали понять, что коалиция с этой силой столь же неприемлема, как и коалиция с блоком Порошенко.
Сей блок провел ребрендинг и переименовался в «Европейскую солидарность» в надежде избавиться от колоссального антирейтинга. Пока не помогает: все опросы отводят «Евросолидарности» третье место с 7-12% голосов, но партия может рассчитывать на весомое количество одномандатников.
Последняя партия, гарантированно проходящая в парламент, – «Батькивщина
» Юлии Тимошенко. Это единственный сохранившийся элемент того партийного баланса, который существовал на Украине до госпереворота, поэтому в особых представлениях не нуждается. С высокой долей вероятности можно предсказать то, что «Батькивщина» попытается войти в пропрезидентскую коалицию – и что Юлия Владимировна захочет выжать из этого максимум выгоды лично для себя.
Классические либертарианцы столь левыми союзниками побрезговали бы (а «Батькивщина», пожалуй, самая левая из всех упомянутых партий с экономической точки зрения), но выбирать Зеленскому сейчас особо не из кого.
Все остальные партии, участвующие в этих выборах, попадают в парламент лишь теоретически – если повезет. Это «Сила и честь», «Гражданская позиция» и «Голос». У партий Ляшко и львовского мэра Андрея Садового шансы еще хуже, а у УДАРа братьев Кличко, куда пригласили вернувшегося на Украину Саакашвили, и радикальных националистов из «Свободы» пока что вообще отсутствуют.
Относительно высокий (на грани избирательного барьера) рейтинг «Силы и чести» – еще одно «наследие» недавних президентских выборов, на которых лидер этой партии Игорь Смешко набрал 6%. Это по-своему обаятельный, хорошо образованный, знающий несколько языков человек, про которого нужно знать две вещи. Во-первых, он бывший глава СБУ. Во-вторых, руководил комитетом по вопросам разведки при президенте Порошенко, к которому, как считается, вполне лоялен. Это позволяет «переименовать» «Силу и честь» в «Спецслужбы и шоколад» – и более не тратить на нее внимание, все более-менее понятно.
«Гражданская позиция» – партия бывшего министра обороны и ветерана украинской политики Анатолия Гриценко. Идеологически она мало отличается от партий Порошенко или Смешко – тот же набор слов про Европу, НАТО и борьбу с Россией до победного конца. Другое дело, что у Гриценко и Порошенко хронически не получается найти общий язык, и они, скорее, оппоненты, чем потенциальные союзники.
Нужен ли Зеленскому союзник, выступающий за то, чтобы сбивать российские самолеты, это другой вопрос.
И, наконец, «Голос». Это партия музыканта Святослава Вакарчука, все-таки решившего выдвинуться в большую политику. Мог бы выдвинуться и раньше – сразу в президенты как кандидат молодежи и интеллигенции, на что его долгое время уговаривали, однако Вакарчук не рискнул. Почему рискнул именно сейчас – вопрос открытый.
Вакарчуку прочили ту же роль, которую в итоге сыграл Зеленский – нового проевропейского лица, приходящего на смену дискредитировавшим себя старым. И идет к тому, что «Голос» выступит на выборах как спойлер «Слуги народа», отбирая у него голоса на западе и в центре. Теоретически этого может хватить для прохождения в Раду, где – опять же теоретически – «Голос» станет союзником порошенковцев.
На рейтинги (пока что у «Голоса» всего 1-4% поддержки) в данном случае смотреть не нужно – у Вакарчука еще есть время для того, чтобы инвестировать свою личную популярность в голоса для «Голоса». При этом считается, что эту музыкальную альтернативу опекает все тот же Порошенко, так что переход Вакарчука в политику в конечном счете может поставить крест на его безукоризненной (как считается) репутации.
Таким образом, по части списочников преимущество пока что за Зеленским, но одномандатники способны изменить расклад в пользу его противников. Возможно, этим противникам стоит пожелать удачи: чем сильнее будет конфликт между президентом и Радой, тем быстрее будет деградировать Украина – откровенно враждебная по отношению к нам страна.