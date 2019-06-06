Украину поделят четыре партии

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Американские выбросы убивают экологию планеты

Трамп, сделавший ставку на возрождение угольных копей, странно выглядит в роли экологаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп заявил: в России, Китае и Индии экология в разы хуже, чем в США. Это притом, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго входят в десятку самых экологически опасных городов мира, Соединенные Штаты опережают Россию по уровню выброса СО2 и половина американцев дышит воздухом не лучшего качества. А намерение вернуть в США производства и вовсе может вскоре заставить Трампа взять свои слова обратно. Подробности...
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Украину поделят четыре партии

Рейтинги партий говорят о том, что в новой Верховной Раде будет как никогда «жарко»Фото: Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Украину поделят четыре партии

            Рейтинги партий говорят о том, что в новой Верховной Раде будет как никогда «жарко»   6 июня 2019, 10:58
            Фото: Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России?

            Результаты грядущих выборов в Верховную раду изначально зависели от двух принципиальных вопросов – даты и системы голосования. В поединке новой и старой власти вокруг этих вопросов счет сложился «ничейный» – 1:1.

            С одной стороны, несмотря на противодействие нынешнего состава Рады, выборы все-таки будут досрочными и пройдут 21 июля. Ждать до середины октября для президента Владимира Зеленского было опасно: за это время его команда успела бы наделать ошибок, а глухо оппозиционный к главе государства парламент ей бы в этом помог, торпедируя все начинания. Но главе государства повезло: подавляющее большинство населения (то есть избирателей) поддерживало досрочный роспуск Рады, и депутаты, немного поинтриговав, были вынуждены смириться.

            Но что еще более важно, принимать предложенные президентом изменения в избирательное законодательство они не стали. Логично – для многих это было бы равносильно политическому самоубийству.

            Зеленский предлагал отказаться от одномандатников, избрав Раду только по партийным спискам. Но многие из нынешних депутатов – плоть от плоти сложившейся в стране олигархической системы, полностью себя дискредитировавшей. По спискам их партии рискуют никуда не попасть, зато у многих есть свои округа, хорошо прикормленные за долгие годы – там они переизберутся без особых проблем.

            Сколь бы не были высоки рейтинги партии Зеленского, сильных ячеек на местах у нее просто нет, а популярных лиц (помимо, собственно, президентского) крайне мало. И пока дело идет к тому, что по части списков триумф будет за Зеленским, а вот по части одномандатников – за его оппонентами. В первую очередь за Петром Порошенко.

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 123 комментария
            Сам бывший президент, если верить утечкам из его окружения, в Раду вообще не собирается и планирует стать неким «отцом нации». Если избавиться от высокопарных метафор, то просто кукловодом, действующим из-за кулис. Работа депутатом для него, так сказать, не по статусу, а если Зеленский все-таки продавит свою инициативу с отменой депутатской неприкосновенности, то и бессмысленно – избрание никак не поможет избавиться от уголовных дел, ком которых растет, будто снежный.

            Для реализации своего амбициозного плана по противостоянию Зеленскому через парламент Порошенко будет скупать депутатов не только в розницу (одномандатников), но и оптом. Например, есть информация, что бывший президент будет финансово поддерживать Радикальную партию Олега Ляшко в обмен на лояльность себе и нелояльность к Зеленскому.

            Предчувствуя такое развитие событий, Зеленский завернул в свою избирательную реформу подарочек – снижение проходного барьера до 3%, что позволило бы попасть в парламент уже сидящим в нем силам (в том числе партии того же Ляшко). Однако все равно получил отказ, и теперь расклад сил в Раде – в общем и целом труднопредсказуемый – вряд ли окажется для действующего президента однозначно удачным. Скорее, дело идет к его победе «по очкам» при отсутствии квалифицированного большинства, что даст Порошенко возможность вставлять в «колеса» Зеленского неограниченное количество палок.

            Даже теоретическая возможность коалиции между этими силами опровергнута

            Смотр сил и средств

            Первое, что бросается в глаза при оценке рейтингов украинских партий – это не идеологическая борьба, а борьба конкретных личностей. В большинстве случаев украинцы голосуют не за направление в развитии страны, а за человека, который представляет ту или иную силу.

            Однозначный фаворит гонки – партия «Слуга народа», ассоциированная с Зеленским и позаимствовавшая для своего названия популярный ситком с его участием: опросы дают ей от 30 до 43 процентов поддержки. Партия позиционирует себя как либертарианская (что это означает, газета ВЗГЛЯД объясняла в этом тексте), из чего, разумеется, не следует, что треть населения Украины вдруг стала либертарианцами. Это голоса за потенциально возможные перемены – и в поддержку конкретного Зеленского.

            На втором месте с большим отставанием идет «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 8-14 процентами. Это один из многих осколков бывшей Партии регионов. Согласно ряду источников, сейчас в группе сил, опирающихся на русскоязычный юго-восток, так или иначе пытаются преодолеть разброд и шатание, что были явлены на президентских выборах, когда на них одновременно выдвинулись вице-премьер эпохи Януковича Юрий Бойко и еще один вице-премьер из той же эпохи Александр Вилкул.

            В чем между ними разница – объяснять долго и муторно. Если предельно упростить, то Бойко ассоциирован с газовой группой внутри бывшей ПР и с Виктором Медведчуком лично, а Вилкул с Ринатом Ахметовым, который остается самым богатым человеком Украины, несмотря на потерю его главной «делянки» – Донбасса Украиной в целом. Итоги таковы: у Бойко – 11,7%, у Вилкула – 4,15%, а «Оппозиционному блоку» последнего сулят от 1,5 до 3,5%, что ниже барьера в пять процентов.

            Объединяться в таких условиях вполне логично, при этом возглавить общий список может именно Бойко, хотя лидером «Оппозиционной платформы» является совсем другой человек – Вадим Рабинович. Он, кстати говоря, значительно более харизматичен, чем кабинетный деятель Бойко, но несколько хуже раскручен.

            Если кто искал внутри Украины «пророссийские силы», то вот эти – самые пророссийские. Они могут рассчитывать на значительное количество одномандатников, но, судя по всему, приговорены к оппозиционности – строго по названию. В администрации Зеленского дали понять, что коалиция с этой силой столь же неприемлема, как и коалиция с блоком Порошенко.

            Сей блок провел ребрендинг и переименовался в «Европейскую солидарность» в надежде избавиться от колоссального антирейтинга. Пока не помогает: все опросы отводят «Евросолидарности» третье место с 7-12% голосов, но партия может рассчитывать на весомое количество одномандатников.

            Последняя партия, гарантированно проходящая в парламент, – «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Это единственный сохранившийся элемент того партийного баланса, который существовал на Украине до госпереворота, поэтому в особых представлениях не нуждается. С высокой долей вероятности можно предсказать то, что «Батькивщина» попытается войти в пропрезидентскую коалицию – и что Юлия Владимировна захочет выжать из этого максимум выгоды лично для себя.

            Классические либертарианцы столь левыми союзниками побрезговали бы (а «Батькивщина», пожалуй, самая левая из всех упомянутых партий с экономической точки зрения), но выбирать Зеленскому сейчас особо не из кого.

            Все остальные партии, участвующие в этих выборах, попадают в парламент лишь теоретически – если повезет. Это «Сила и честь», «Гражданская позиция» и «Голос». У партий Ляшко и львовского мэра Андрея Садового шансы еще хуже, а у УДАРа братьев Кличко, куда пригласили вернувшегося на Украину Саакашвили, и радикальных националистов из «Свободы» пока что вообще отсутствуют.

            Относительно высокий (на грани избирательного барьера) рейтинг «Силы и чести» – еще одно «наследие» недавних президентских выборов, на которых лидер этой партии Игорь Смешко набрал 6%. Это по-своему обаятельный, хорошо образованный, знающий несколько языков человек, про которого нужно знать две вещи. Во-первых, он бывший глава СБУ. Во-вторых, руководил комитетом по вопросам разведки при президенте Порошенко, к которому, как считается, вполне лоялен. Это позволяет «переименовать» «Силу и честь» в «Спецслужбы и шоколад» – и более не тратить на нее внимание, все более-менее понятно.

            «Гражданская позиция» – партия бывшего министра обороны и ветерана украинской политики Анатолия Гриценко. Идеологически она мало отличается от партий Порошенко или Смешко – тот же набор слов про Европу, НАТО и борьбу с Россией до победного конца. Другое дело, что у Гриценко и Порошенко хронически не получается найти общий язык, и они, скорее, оппоненты, чем потенциальные союзники.

            Нужен ли Зеленскому союзник, выступающий за то, чтобы сбивать российские самолеты, это другой вопрос.

            И, наконец, «Голос». Это партия музыканта Святослава Вакарчука, все-таки решившего выдвинуться в большую политику. Мог бы выдвинуться и раньше – сразу в президенты как кандидат молодежи и интеллигенции, на что его долгое время уговаривали, однако Вакарчук не рискнул. Почему рискнул именно сейчас – вопрос открытый.

            Вакарчуку прочили ту же роль, которую в итоге сыграл Зеленский – нового проевропейского лица, приходящего на смену дискредитировавшим себя старым. И идет к тому, что «Голос» выступит на выборах как спойлер «Слуги народа», отбирая у него голоса на западе и в центре. Теоретически этого может хватить для прохождения в Раду, где – опять же теоретически – «Голос» станет союзником порошенковцев.

            На рейтинги (пока что у «Голоса» всего 1-4% поддержки) в данном случае смотреть не нужно – у Вакарчука еще есть время для того, чтобы инвестировать свою личную популярность в голоса для «Голоса». При этом считается, что эту музыкальную альтернативу опекает все тот же Порошенко, так что переход Вакарчука в политику в конечном счете может поставить крест на его безукоризненной (как считается) репутации.

            Таким образом, по части списочников преимущество пока что за Зеленским, но одномандатники способны изменить расклад в пользу его противников. Возможно, этим противникам стоит пожелать удачи: чем сильнее будет конфликт между президентом и Радой, тем быстрее будет деградировать Украина – откровенно враждебная по отношению к нам страна.


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