Взгляд
29 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха»
            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в РоссииВ Польше оценили идею трибунала над Качиньским за русофобиюРоссиянам дали советы по защите от аномальной жарыМинфин отказался платить «за косяки» Транснефти
            Оставленный в автомобиле ребенок погиб в КрымуЗеленскому указали на невыполнение обещаний о прекращении огня в ДонбассеНа Украине столкнулись с дефицитом салаРоссияне заявили о неблагоприятных для кредитов временах
            Матвиенко прервала комплименты уходящего сенатораБолтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ«Аэрофлот» потребовал от губернатора Фургала ответить за слова о причине крушения «Суперджета»Новым худруком Театра на Малой Бронной станет избитый Виторганом Богомолов

            военная агрессия


            Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

            взгляд на жизнь


            Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

            громкий скандал


            МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха»

            Видео

            гражданская война


            Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

            новый кризис


            Косово смогло поставить Сербию на колени

            проблема бедности


            Россиянам не хватает богатства

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

            «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданства   29 мая 2019, 12:54
            Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
            Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Дмитрий Бавырин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно?

            В данной ситуации проще всего сказать, что Владимир Зеленский прислушался к совету Владимира Путина.

            «Было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – заявил президент России ровно месяц тому назад, подчеркнув, что Саакашвили был лишен украинского гражданства незаконно.

            «Его (гражданство Украины) следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», – добавил он. 

            Другое дело, что со стороны Путина это очевидный «троллинг». Отношение российского президента к бывшему грузинскому общеизвестно – категорическое неприятие и полное игнорирование. Проще говоря, глава российского государства просто пошутил, когда его попросили прокомментировать слова Зеленского том, что Украина готова предоставлять гражданство «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам».

            Так что Зеленский, скорее всего, вернул Саакашвили гражданство по собственному почину. Вопрос в том, какую пользу он хочет из этого извлечь. 

            Вполне возможно, что ничего конкретного он не хочет, но поступить именно так для него проще всего. Выдавливание Саакашвили c Украины – это война не Зеленского, а его предшественника Порошенко. При этом Саакашвили известен как человек весьма упрямый, и этот упрямый человек уже дал понять, что его попытки вернуться на Украину продолжатся. Легче ему это разрешить – и предотвратить тем самым серию бесполезных скандалов, чем объяснять сторонникам Саакашвили внутри Украины, почему спорное (в трактовке Путина – незаконное) решение Порошенко по-прежнему исполняется.

            Тем более что Саакашвили об этом прямо попросил, а сам Зеленский уже пообещал давать гражданство всем, «кто готов строить новую, сильную и успешную Украину».

            Привлечь ли Саакашвили к строительству этой «новой и успешной» уже сейчас и по линии президентской администрации – другой вопрос. Речь в данном случае идет не об избрании, например, депутатом, а о назначении, скажем, губернатором (хоть завтра) или министром (после новых выборов в Верховную раду и образования там пропрезидентской коалиции). У такого хода есть как свои плюсы, так и свои минусы.

            Плюсы сводятся в основном к тому, что найм Саакашвили в общем и целом укладывается во внутреннюю политическую логику. Для Зеленского логично аккумулировать вокруг себя противников Порошенко, точно так же как сам Порошенко, явно жаждущий реванша, формирует сейчас «антизеленский фронт». К примеру, по информации украинских СМИ, шоколадный олигарх собирается спонсировать Радикальную партию Олега Ляшко в обмен на ее бескомпромиссную оппозиционность.

            При этом у нового президента пока что весьма незначительная по размеру «скамейка запасных», проще говоря, компетентных в госуправлении людей в его команде мало, компетентные и лояльные люди ему сейчас особенно нужны, а в своей лояльности Саакашвили Зеленского заверить уже успел, причем неоднократно.

            Теоретически он может претендовать на пост президентского советника. Как ни относись к этому персонажу, политического опыта у него значительно больше, чем у самого Зеленского.

            Наконец, можно вспомнить о том, что партия Зеленского объявила себя либертарианской (что из этого следует, газета ВЗГЛЯД уже объясняла), а Саакашвили для либертарианства не совсем чужой человек.

            Сам он, конечно, никакой не либертарианец. Он интриган и властолюбец, совершенно неразборчивый в методах и с видимым удовольствием делающий ставку на силу в обход закона. Но именно его правительство в первый период пребывания у власти было наиболее либертарианским на всем постсоветском пространстве. Это относилось по большому счету только к экономическому блоку, но примерно такие же реформы Зеленский теперь обещает украинцам.

            Легкость ведения бизнеса, устранение бюрократических преград, понижение налогов, максимальная открытость для инвестиций – это то, на что Зеленский собирается сделать ставку. И это то, что так или иначе было реализовано в Грузии – и на что либеральный мир откликнулся потоком материалов под общим названием «почему у Грузии получилось».

            Правда, имеется очевидная проблема. Грузинские реформы осуществлялись на западные займы с мыслью о том, что когда-нибудь потом все это даст отдачу и позволит расплатиться по счетам. Дало – но недостаточную, Грузия продолжает оставаться чрезвычайно бедным (разве что несколько «отреставрированным») государством.

            А Киев уже сейчас погряз в долгах настолько, что на сей счет звучат самые радикальные предложения. На тот размах, к которому привык Саакашвили, денег нет – и в обозримой перспективе не будет, даже если предположить, что украинские реформы принесут больше прибыли, чем грузинские (что не факт; факт в том, что стоить они будут значительно дороже).

            В общем, Зеленскому нужен скорее Каха Бендукидзе, чем Саакашвили, но даже в дополнение к условному Бендукидзе нужны новые займы. Все это несколько обесценивает те плюсы, которые можно увидеть в возвращении Саакашвили в украинскую власть.

            Что же касается минусов, стоит упомянуть, например, неизбежное охлаждение отношений с Грузией, власти которой к Саакашвили относятся даже не плохо, а очень плохо – и ждут не дождутся возможности его посадить. Сейчас Зеленский об этом просто не думает, но, возможно, и не должен.

            Не так уж просто объяснить, что потеряет Украина от очередного охлаждения отношений с Грузией. Не исключено, что вообще ничего не потеряет.

            Куда более существенная проблема – это личностные характеристики Саакашвили. Как бы высоко ни оценивал Зеленский его опыт, он должен понимать, что имеет дело с авантюристом, который и свое возвращение на Украину, и свое теоретическое назначение куда-либо будет использовать в личных политических интересах. Украина нужна Саакашвили прежде всего как площадка для подготовки возвращения в Грузию, что является для него главным личным проектом – мечтой о реванше, без которой он не в состоянии жить.

            Все это чревато для Зеленского сонмом проблем – крупных, мелких и по большей части непредсказуемых, поскольку непредсказуем сам Саакашвили.

            Впрочем, с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что Саакашвили попытается «продать» себя украинскому президенту, рекламируя свой опыт и свои «полезные связи» на Западе. Этот грузин красноречив, по-своему обаятелен, знает толк в пиаре, короче, может добиться своего.

            Украинцам остается надеяться, что в команде Зеленского найдутся люди, которые объяснят президенту две очевидные вещи.

            Во-первых, то, что все связи Саакашвили давно покрылись пылью и перестали работать, что стало особенно заметно после смерти Джона Маккейна. Этот человек – законченный политический лузер, который, тем не менее, опасен ввиду своих необоснованных амбиций и неуемной энергии.

            Во-вторых, «богатый опыт в противостоянии России», который Саакашвили рекламирует столь же красноречиво, как и свои связи, сводится в основном к позорному бегству, военному разгрому и окончательной потере нелояльных территорий.

            Но если Украина хочет пойти именно по этому пути, то героям, как говорится, слава. Отговаривать не станем.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............