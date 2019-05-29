Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно?

В данной ситуации проще всего сказать, что Владимир Зеленский прислушался к совету Владимира Путина.

«Было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – заявил президент России ровно месяц тому назад, подчеркнув, что Саакашвили был лишен украинского гражданства незаконно.

«Его (гражданство Украины) следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», – добавил он.

Другое дело, что со стороны Путина это очевидный «троллинг». Отношение российского президента к бывшему грузинскому общеизвестно – категорическое неприятие и полное игнорирование. Проще говоря, глава российского государства просто пошутил, когда его попросили прокомментировать слова Зеленского том, что Украина готова предоставлять гражданство «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам».

Так что Зеленский, скорее всего, вернул Саакашвили гражданство по собственному почину. Вопрос в том, какую пользу он хочет из этого извлечь.

Вполне возможно, что ничего конкретного он не хочет, но поступить именно так для него проще всего. Выдавливание Саакашвили c Украины – это война не Зеленского, а его предшественника Порошенко. При этом Саакашвили известен как человек весьма упрямый, и этот упрямый человек уже дал понять, что его попытки вернуться на Украину продолжатся. Легче ему это разрешить – и предотвратить тем самым серию бесполезных скандалов, чем объяснять сторонникам Саакашвили внутри Украины, почему спорное (в трактовке Путина – незаконное) решение Порошенко по-прежнему исполняется.

Тем более что Саакашвили об этом прямо попросил, а сам Зеленский уже пообещал давать гражданство всем, «кто готов строить новую, сильную и успешную Украину».

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Привлечь ли Саакашвили к строительству этой «новой и успешной» уже сейчас и по линии президентской администрации – другой вопрос. Речь в данном случае идет не об избрании, например, депутатом, а о назначении, скажем, губернатором (хоть завтра) или министром (после новых выборов в Верховную раду и образования там пропрезидентской коалиции). У такого хода есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Плюсы сводятся в основном к тому, что найм Саакашвили в общем и целом укладывается во внутреннюю политическую логику. Для Зеленского логично аккумулировать вокруг себя противников Порошенко, точно так же как сам Порошенко, явно жаждущий реванша, формирует сейчас «антизеленский фронт». К примеру, по информации украинских СМИ, шоколадный олигарх собирается спонсировать Радикальную партию Олега Ляшко в обмен на ее бескомпромиссную оппозиционность.

При этом у нового президента пока что весьма незначительная по размеру «скамейка запасных», проще говоря, компетентных в госуправлении людей в его команде мало, компетентные и лояльные люди ему сейчас особенно нужны, а в своей лояльности Саакашвили Зеленского заверить уже успел, причем неоднократно.

Теоретически он может претендовать на пост президентского советника. Как ни относись к этому персонажу, политического опыта у него значительно больше, чем у самого Зеленского.

Наконец, можно вспомнить о том, что партия Зеленского объявила себя либертарианской (что из этого следует, газета ВЗГЛЯД уже объясняла), а Саакашвили для либертарианства не совсем чужой человек.

Сам он, конечно, никакой не либертарианец. Он интриган и властолюбец, совершенно неразборчивый в методах и с видимым удовольствием делающий ставку на силу в обход закона. Но именно его правительство в первый период пребывания у власти было наиболее либертарианским на всем постсоветском пространстве. Это относилось по большому счету только к экономическому блоку, но примерно такие же реформы Зеленский теперь обещает украинцам.

Легкость ведения бизнеса, устранение бюрократических преград, понижение налогов, максимальная открытость для инвестиций – это то, на что Зеленский собирается сделать ставку. И это то, что так или иначе было реализовано в Грузии – и на что либеральный мир откликнулся потоком материалов под общим названием «почему у Грузии получилось».

Правда, имеется очевидная проблема. Грузинские реформы осуществлялись на западные займы с мыслью о том, что когда-нибудь потом все это даст отдачу и позволит расплатиться по счетам. Дало – но недостаточную, Грузия продолжает оставаться чрезвычайно бедным (разве что несколько «отреставрированным») государством.

А Киев уже сейчас погряз в долгах настолько, что на сей счет звучат самые радикальные предложения. На тот размах, к которому привык Саакашвили, денег нет – и в обозримой перспективе не будет, даже если предположить, что украинские реформы принесут больше прибыли, чем грузинские (что не факт; факт в том, что стоить они будут значительно дороже).

В общем, Зеленскому нужен скорее Каха Бендукидзе, чем Саакашвили, но даже в дополнение к условному Бендукидзе нужны новые займы. Все это несколько обесценивает те плюсы, которые можно увидеть в возвращении Саакашвили в украинскую власть.

Что же касается минусов, стоит упомянуть, например, неизбежное охлаждение отношений с Грузией, власти которой к Саакашвили относятся даже не плохо, а очень плохо – и ждут не дождутся возможности его посадить. Сейчас Зеленский об этом просто не думает, но, возможно, и не должен.

Не так уж просто объяснить, что потеряет Украина от очередного охлаждения отношений с Грузией. Не исключено, что вообще ничего не потеряет.

Куда более существенная проблема – это личностные характеристики Саакашвили. Как бы высоко ни оценивал Зеленский его опыт, он должен понимать, что имеет дело с авантюристом, который и свое возвращение на Украину, и свое теоретическое назначение куда-либо будет использовать в личных политических интересах. Украина нужна Саакашвили прежде всего как площадка для подготовки возвращения в Грузию, что является для него главным личным проектом – мечтой о реванше, без которой он не в состоянии жить.

Все это чревато для Зеленского сонмом проблем – крупных, мелких и по большей части непредсказуемых, поскольку непредсказуем сам Саакашвили.

Впрочем, с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что Саакашвили попытается «продать» себя украинскому президенту, рекламируя свой опыт и свои «полезные связи» на Западе. Этот грузин красноречив, по-своему обаятелен, знает толк в пиаре, короче, может добиться своего.

Украинцам остается надеяться, что в команде Зеленского найдутся люди, которые объяснят президенту две очевидные вещи.

Во-первых, то, что все связи Саакашвили давно покрылись пылью и перестали работать, что стало особенно заметно после смерти Джона Маккейна. Этот человек – законченный политический лузер, который, тем не менее, опасен ввиду своих необоснованных амбиций и неуемной энергии.

Во-вторых, «богатый опыт в противостоянии России», который Саакашвили рекламирует столь же красноречиво, как и свои связи, сводится в основном к позорному бегству, военному разгрому и окончательной потере нелояльных территорий.

Но если Украина хочет пойти именно по этому пути, то героям, как говорится, слава. Отговаривать не станем.