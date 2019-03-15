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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
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Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

Бывший президент Грузии пугает Европу РоссиейФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Тема русской угрозы неожиданно получила новое развитие. К пятилетию возвращения Крыма в состав России бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал новые цели российской экспансии. Нужно отдать должное его стараниям – Саакашвили сумел выдумать такое, что до него мало кому приходило в голову. Подробности...
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Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            Бывший президент Грузии пугает Европу Россией   17 марта 2019, 10:16
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            Тема русской угрозы неожиданно получила новое развитие. К пятилетию возвращения Крыма в состав России бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал новые цели российской экспансии. Нужно отдать должное его стараниям – Саакашвили сумел выдумать такое, что до него мало кому приходило в голову.

            В ожидании возможности вернуться на Украину Михаил Саакашвили не теряет зря времени. До поражения ставшего ему врагом Порошенко еще две недели, так что пока что, до обещанного прилета в Киев, Саакашвили решил привлечь к себе внимание другим способом. Он нашел новое направление русской угрозы – аккурат к пятилетию возвращения Крыма в Россию.

            В пятницу на сайте американского издания Foreign Policy появилась статья Саакашвили под названием «Следующий раз Россия захватит земли не у бывшей советской республики. Это будет в Европе». Столь же алармистский и подзаголовок – «Сначала он пришел за Грузией, потом за Украиной. Следующей целью Владимира Путина, вероятно, станет не входящая в НАТО страна Евросоюза».

            При этом свой текст Саакашвили начинает издалека – с рассказа о том, что на прошлой неделе появились сообщения о готовящихся в правительстве России новых правилах прохода иностранных военных судов через Северный морской путь: их обяжут за 45 дней уведомлять об этом Россию.

            Действительно, еще прошлой осенью Россия объявила о том, что такие меры готовятся, 6 марта газета «Известия» сообщила о еще не подписанном правительственном документе. А один из экспертов высказал мнение, что в случае несанкционированного движения по Севморпути, Россия сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

            Именно это и возбудило мысль Саакашвили. Посетовав на то, что эта новость («последняя угроза Кремля», хотя речь шла о мнении эксперта) прошла на Западе практически незамеченной, он обратил внимание на российские аргументы в пользу нововведений – это ответ на более активные морские операции в Арктике разных стран. Но ведь это же, восклицает Саакашвили, любимая тактика Путина – «он всегда возлагает вину за агрессию России на Запад». В качестве примеров бывший грузинский президент вспоминает войну 2008 года, Украину, даже российскую операцию в Сирии.

            Саакашвили пишет, что многие задаются вопросом, что же Путин получает от такого поведения, ведь «нарушая международные нормы, он стал мировым изгоем»? И дает потрясающий, хотя и не оригинальный для русофобов ответ – таким образом он повышает свой рейтинг в России.

            «Цель Путина сегодня такая же, как когда он вторгся в мою страну в 2008 году: усилить контроль над рычагами власти в России. Всякий раз, когда внутренняя популярность Путина падает, он либо усиливает текущий конфликт, либо начинает новое наступление».

            Бредовость аргумента не смущает Саакашвили. Не говоря уже о том, что войну августа 2008 года спровоцировала Грузия, в это время Путин уже не был президентом, и уж тем более не нуждался ни в каком повышении рейтинга, который и так был высок. Тоже самое касается и событий пятилетней давности с Украиной и Крымом. Но зачем логика, если есть задача подвести читателей к потрясающему открытию.

            Саакашвили делает его с плохо скрываемым чувством гордости за собственные пророческие способности:   

            «Я имел несчастье узнать Путина лучше, чем большинство людей. Опираясь на это из первых рук, я предсказываю другое направление эскалации».

            Другое – это значит не то, что на Западе обсуждают все последние пять лет. После Крыма Штаты стали запугивать Европу российской угрозой – на первом месте в качестве наиболее вероятного российского удара неизменно фигурировала Прибалтика. Об этом Саакашвили тоже вспоминает – приводя в качестве других возможных целей России еще и Белоруссию, и отбрасывая их как невероятные. Потому что, дескать, страны Прибалтики входят в НАТО, а Белоруссию «большинство россиян и так уже считают неотъемлемой частью России». По этой же причине не подходят и Украина с Грузией, да и другие бывшие советские республики, не входящие в НАТО, фантазирует Саакашвили – вторжение не поможет укреплению позиций Путина.

            Так куда же ударит этот Путин, уже должен спросить читатель Foreign Policy, тем более что Саакашвили постоянно заводит его оборотами типа «вопрос не в том, нападет ли он, а где. Вопрос не в том, нападет ли он, а на кого».

            И Михаил Саакашвили не разочаровывает – он выдает военную тайну Кремля.

            «Наиболее вероятная цель России в ближайшем будущем - либо Финляндия, либо Швеция; хотя оба являются членами ЕС, они не являются членами НАТО».

            Вот так – Россия атакует своих северных соседей. Зачем? Ну как же, все для того же поднятия рейтинга Путина, получения одобрения избирателей, «которые отчаянно нуждаются в победе».

            Реакция Хельсинки и Стокгольма на столь ценные донесения хорошего знакомого Путина еще неизвестна, но вряд ли они наградят Саакашвили орденом или просто поблагодарят за предупреждение. В Швеции русофобии побольше чем в Финляндии, но и там предпочитают ловить русские подлодки в своих территориальных водах, а не ждать русских оккупантов. Есть, правда, еще одна скандинавская страна, Норвегия – там как раз несколько лет назад начали снимать сериал «Оккупация», в котором их страна попадает под русскую пяту. Но вот беда, по сериалу получается, что русская армия входит в Норвегию по просьбе Евросоюза.

            Саакашвили, конечно, и сам понимает, что пишет туфту, поэтому пытается хоть как-то смягчить свои «прогнозы». Оговариваясь, что «не ожидаю, что русские танки будут без помех идти в Хельсинки или Стокгольм», он сужает территории:

            «Но для Москвы было бы относительно просто выполнить захват земли в отдаленном арктическом анклаве или на небольшом острове, таком как Готланд, в Швеции, учитывая стратегические возможности, которые Россия создала на своем северном фланге. В конце концов, кто будет воевать из-за замерзшего балтийского острова или части финской тундры?».

            Но зачем русским тундра или Готланд? А, мы же забыли – все для того же, для поднятия рейтинга Путина.

            Все это было бы просто смешно, если бы речь шла просто о Саакашвили – но ведь подобный же уровень аргументации используют и вполне серьезные западные аналитики и политики. Понятно, что для части из них цель оправдывает средства. То есть ради демонизации и сдерживания России можно пугать людей любыми выдумками. Но некоторые, и таких тоже немало, сами верят в то, что Россия угрожает Европе. И заражают своей русофобией других, мешая нормальным европейцам нормально жить со своими русскими соседями.


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