Саакашвили отказался от политического будущего на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что не имеет политических амбиций на Украине.

«У меня нет никаких политических амбиций в Украине», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на программу «Право на власть» в эфире украинского телеканала «1+1».

Саакашвили добавил, что планирует вернуться на Украину, «чтобы помочь народу».

«Я просто хочу, чтобы Украина стала великой державой», – добавил он.

Ранее Саакашвили заявлял, что планирует 1 апреля прибыть на Украину, поскольку уверен, что Петр Порошенко не пройдет второй тур президентских выборов, поэтому мешать его въезду никто не будет. Бывший одесский губернатор обвинил власти Украины в воровстве и рекомендовал «паковать чемоданы». Украинские пограничники уже пообещали, что не пустят Саакашвили на Украину.