Украинские пограничники пообещали не пустить Саакашвили

Пограничники Украины не пустят экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили в страну 1 апреля, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Олег Слободян.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует 1 апреля прибыть на Украину, поскольку уверен, что украинский лидер Петр Порошенко не пройдет второй тур президентских выборов, поэтому мешать его въезду никто не будет, передает РИА «Новости».

«Пограничники всегда действуют в рамках закона и в рамках предоставленных им полномочий, поэтому в данном случае независимо от даты или фамилий мы также будем действовать в рамках закона. По состоянию на сегодня оснований для законного въезда этого гражданина на территорию Украины нет, потому что, во-первых, он не является гражданином Украины, а во-вторых, относительного него действует запрет на въезд до 2020 года», – сказал Слободян в эфире местного телевидения.

Ранее Саакашвили рассказал, что Порошенко в 2014 году хотел получить членство Украины в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.