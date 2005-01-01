Саакашвили рассказал о плане Порошенко обменять Крым на членство в ЕС и НАТО

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.

«У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет – но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», – заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В то же время сам Саакашвили считает, что именно потеря Крыма может привести к тому, что Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс, «потому что появляется территориальный конфликт», передает РИА «Новости».

Тем временем кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства.

В феврале Верховная рада Украины по предложению президента страны Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.