Тимошенко подписала обязательство вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства.

«Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду… Донбасс и Крым будут возвращены», – заявила Тимошенко, передает РИА «Новости».

Она также пообещала внести изменения в конституцию Украины, в том числе отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами.

Кроме того, Тимошенко обещает повысить доходы граждан «до уровня Польши» и сделать зарплаты военным «выше в полтора раза, чем средние доходы по стране». Также Тимошенко обязалась провести медицинскую реформу и внедрить систему обязательного медицинского страхования. Кроме того, политик пообещала «уничтожить» олигархические кланы, коррупцию, а также не допустить выезда коррумпированных чиновников из страны.

Она призвала других кандидатов подписать аналогичные обязательства по своим предвыборным обещаниям.

Тимошенко также призвала прибывшего в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла усилить антироссийские санкции. «Соединенные Штаты – это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации на Украине, как стратегические партнёры», – заявила Тимошенко, передает RT.

Она также «призвала к усилению санкций против страны-агрессора – России», а также подчеркнула, что Крым «должен быть возвращён Украине».

В то же время Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко снять свою кандидатуру, поскольку это «трата времени» с его стороны. Тимошенко заявила, что не предоставит «индульгенцию» Порошенко в случае победы на выборах главы государства. «Я не веду никаких переговоров с действующим президентом (Порошенко), потому что я не собираюсь давать ему никаких гарантий. Он не получит моих никаких индульгенций. У меня нет каких-либо предметов для переговоров с ним. Поэтому таких встреч не будет», – заявила Тимошенко.

При этом, по словам Тимошенко, Порошенко создал «черный штаб» для ее дискредитации. «Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из «операций» так называемого «черного штаба» Петра Порошенко – офиса, созданного на Банковой (улица в центре Киева, где располагается администрация президента Украины) с единственной целью – любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента – Юлию Тимошенко», – сообщает «Батькивщина».

Фракция «Батькивщина» обратилась в министерство внутренних дел Украины с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой провокации.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.