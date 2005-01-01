Пентагон заявил о готовности к сдерживанию России в Арктике

США готовы сдерживать Россию в Арктике, которая является важным для Вашингтона регионом, заявил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти.

«Теперь Северный морской путь бывает открыт чаще, и есть ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем ... Это создает конкуренцию. Россия, поскольку он проходит ближе всего к ее границам, повысила (оборонный потенциал) и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия стала перемещать в Арктику «различные оборонные системы» для увеличения контроля над этим регионом. В связи с этим, заявил Скапаротти, США обновили свои планы.

«Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», – добавил он.

На прошлой неделе вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Арктика находится в зоне интересов Москвы, и она «не упустит там своего».