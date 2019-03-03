В России пообещали «не упустить своего» в Арктике

Арктика находится в зоне интересов России и Москва не упустит там своего влияния, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер Юрий Борисов.

«Эта территория – сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», – передает его слова ТАСС.

На этой неделе президент России Владимир Путин переименовал Минвостокразвития в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и передал ведомству функции «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны».