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Путин назвал значимым этапом формирование нового состава правительства
Предстоящее формирование нового состава правительства России является важнейшим этапом для страны, заявил российский лидер Владимир Путин на Совете законодателей в Петербурге.
Глава государства также подчеркнул роль парламента в этом процессе, передает ТАСС.
«Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования», – сказал он.
Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие россиян и проявят ответственность.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве.