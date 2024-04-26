Путин поздравил Совет законодателей с Днем российского парламентаризма

Заседание по традиции проходило в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

«Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения традициям нашей государственности и законотворчества, истории становления и развития институтов народовластия. Само время, события, через которые мы проходим, доказывают значимость такой преемственности, то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин в ходе заседания также подчеркнул, что предстоящее формирование нового состава правительства России является важнейшим этапом для страны.