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Путин поздравил Совет законодателей с Днем российского парламентаризма
Президент России Владимир Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Он поздравил участников встречи с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Заседание по традиции проходило в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
«Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения традициям нашей государственности и законотворчества, истории становления и развития институтов народовластия. Само время, события, через которые мы проходим, доказывают значимость такой преемственности, то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Путин в ходе заседания также подчеркнул, что предстоящее формирование нового состава правительства России является важнейшим этапом для страны.