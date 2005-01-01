Путин создал «министерство Арктики»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минвостокразвития переименовано в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и получит ряд новых функций.

Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Министерство получит функции «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны» России.

Правительство России в трехмесячный срок должно уточнить полномочия министерства и провести его реорганизацию, если это необходимо.

В январе Путин поддержал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о введении должности первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, который будет отвечать за Арктическую зону, а также о переименовании всего министерства.