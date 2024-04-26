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    Власти Прибалтики выходят из себя даже от русских букв
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    ВСУ покинули первую линию обороны в селе Бердычи под Авдеевкой
    Пескова спросили о «доме Иванова на Рублевке»
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

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    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    24 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР

    Песков: Столетие СССР не отмечалось на государственном уровне, так как такой страны больше нет

    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Кремля пояснил, что в 2022 году на государственном уровне не отмечалось столетие со дня образования СССР ввиду отсутствия такой страны.

    По его словам, СССР больше не существует, есть Российская Федерация, а также есть Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая развивается и увеличивает свой потенциал, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как БАМ связал пространство и время России.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    24 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генпрокурор рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Генпрокурор Краснов рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Tекст: Александра Юдина

    Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

    По его словам, для распространения радикальной идеологии и ложных сведений активно используются социальные сети, популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных, передает РИА «Новости».

    Ранее Генпрокурор предложил ввести требования к защите объектов после теракта в «Крокусе».

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    25 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о планах посетить Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен в мае посетить Китай, об этом сам глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «У меня планируется визит в мае [в Китай]», – сказал он, не уточнив, на какие именно даты запланирована поездка, передает ТАСС.

    Этот визит российского лидера в КНР может стать первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин своевременно объявят сроки визита Владимира Путина в Китай.

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    25 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    КНДР приняла приглашение на Игры дружбы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    КНДР примет участие во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России с 27 по 30 августа этого года, сообщили в северокорейском посольстве в Москве.

    «На Игры дружбы приедут наши спортсмены, команды, будет представительная делегация Министерства спорта КНДР», – сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Кроме того, делегация республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы в России.

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    24 апреля 2024, 11:44 • Новости дня
    Открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев»

    В России открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Участники отбора на Программу «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах президентской академии. Начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

    На сайте «Время героев» указано, что информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

    С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

    Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к Программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников СВО.

    «Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тыс., создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих», – отметил он.

    «Время героев» – программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    25 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    Россия направила ноту Турции из-за недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку

    Tекст: Александра Юдина

    Дипломатическое ведомство выразило озабоченность в связи с инцидентами, когда российских граждан не пускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, посольство России в Турции внимательно следит за развитием ситуации с российскими туристами, в МИД Турции была направлена нота, в которой выражена обеспокоенность по поводу случаев недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в Латинскую Америку, передает ТАСС.

    Турецкая сторона при этом подтвердила получение ноты и заверила, что она будет тщательно изучена.

    Ранее Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику.

    Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает россиян с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство посоветовало им в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

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    24 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли два человека

    В Абрикосовке Херсонской области погибли два человека погибли из-за обстрела ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Абрикосовке Херсонской области погибли два человека из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что в селе Абрикосовка Алешкинского округа были убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом.

    Накануне в Запорожской области из-за украинского дрона погибли четыре женщины.

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    26 апреля 2024, 14:53 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Тернов ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, артустановка «Гвоздика» и американская радиолокационная станция AN/TPQ-36.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки ДНР.

    Российские военнослужащие также отразили атаку штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского ДНР.

    ВСУ потеряли до 430 военнослужащих, две бронемашины и пункт управления беспилотниками.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица М102 производства США, две станции РЭБ «Анклав», радиолокационная станция AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

    Подразделения Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ около Новоалександровки, Карловки, Новгородского и Архангельского ДНР.

    Отражено восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах Новокалиново, Шумов, Бердычей, Семеновки, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    Потери противника составили до 415 военнослужащих, боевая машина пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригаде нацгвардии Украины поблизости от Урожайного ДНР.

    Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.

    Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки поразили живую силу и технику 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки Запорожской области, Республиканца и Червоного Маяка Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 35 военнослужащих, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777 производства США, гаубицу Д-30 и гаубицу М102.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР.

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    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

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    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

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      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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