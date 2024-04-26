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Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА
Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».
Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.
В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.