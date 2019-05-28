Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ главы государства.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. Летом 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а 12 февраля 2018 года его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года, но 22 мая 2019 года он попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

Саакашвили объяснял, что хочет вернуться на Украину из-за того, что в отношении него поступили несправедливо.