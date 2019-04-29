Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который говорил о правах человека, начать не с россиян, а с грузин, в частности вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – передает слова Путина ТАСС.

Президент заявил, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства», а также незаконно был выслан с Украины. Путин выразил мнение, что его «следовало бы вернуть» и восстановить в нарушенных правах.

«Так же, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима», – заметил президент России.

Ранее он также прокомментировал слова будущего украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот собирается выдавать украинские паспорта всем россиянам. Путин заметил, что россияне и украинцы только выиграют, если будут иметь общее гражданство.

В субботу Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины. Зеленский в ответ выступил с большим заявлением, в котором сообщил, что собирается выдавать россиянам украинские паспорта.