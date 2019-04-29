Путин похвалил Зеленского за желание выдавать россиянам паспорта Украины

Жители России и Украины только выиграют, если будут иметь общее гражданство, заявил президент Владимир Путин.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские – братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он прокомментировал слова будущего украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот собирается выдавать украинские паспорта всем россиянам, передает ТАСС.

«Очень хорошо», – сказал Путин.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», – сказал президент России, пояснив, что имеет в виду общность двух народов.

Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

В ответ Зеленский выступил с большим ответом президенту Путину, в котором заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами. Также он сообщил, что собирается выдавать россиянам украинские паспорта.

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