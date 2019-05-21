Саакашвили из речи Зеленского сделал выводы в свою пользу

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что в скором времени вернется на Украину в связи с призывом президента страны Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

«Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска получили от Порошенко запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Естественно, я собираюсь в Украину. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты в кратчайший срок», – передает слова Саакашвили РИА «Новости».

Саакашвили отметил, что хочет вернуться на Украину в связи с нарушенной в отношении него справедливостью, по его словам, это не вопрос политического выбора.

Кроме того, Саакашвили признался, что «соскучился по своим друзьям, по многим своим близким» в своем втором доме, каковым он считает Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в рамках инаугурации заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству. Он позвал всех украинцев вернуться из-за рубежа в страну, пообещав тем, «кто готов строить новую, сильную и успешную Украину» дать украинское гражданство.

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