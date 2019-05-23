Саакашвили попросил у Зеленского украинское гражданство

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили на Украину. Наступила новая эпоха – новый президент... Был в администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению ему украинского гражданства», – сообщил Чернолуцкий в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее Саакашвили сообщал, что хочет вернуться на Украину из-за того, что в отношении него поступили несправедливо.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

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