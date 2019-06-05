Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

«Оппозиционный блок» после полугодового раскола решил пойти на вынужденный союз с «Оппозиционной платформой – За жизнь», чтобы набрать максимально возможный процент голосов на выборах в Верховную раду.

Как рассказали источники «Известий», рейтинг «Оппозиционного блока» колеблется в районе 2-4%, что не позволяет ему рассчитывать на проход в Раду по спискам. Популярность «платформы» сейчас оценивается в районе 10-15%. Объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5%.

Между тем остается открытым вопрос, кто возглавит список воссозданного союза. По словам источников, «Оппозиционному блоку», скорее всего, придется согласиться на кандидатуру Юрия Бойко. Результат политика – почти 12% – на президентских выборах фактически делает его безальтернативным номером один среди оппозиционеров. Другие лидеры «платформы» – Вадим Рабинович и Виктор Медведчук вызывают у электората гораздо меньше симпатий и считаются «токсичными для части избирателей». Навязать же кандидатуру Александра Вилкула у «Оппозиционного блока» вряд ли получится, поскольку это может негативно сказаться на общем рейтинге.

Как подтвердил депутат Верховной рады Евгений Балицкий, для окончательного объединения осталось уладить лишь небольшие формальности. По его словам, к данному шагу партии подтолкнул также запрос населения юго-востока Украины на единую политическую силу, которая будет представлять их интересы в парламенте. Кроме того, подобное решение позволит оппозиционерам навязать борьбу «Слуге народа» Владимира Зеленского в той части страны, где украинский лидер во время президентских выборов заручился наибольшей поддержкой.

По данным последних опросов, в парламентской гонке лидирует «Слуга народа» с рейтингом в районе 40%. «Оппозиционная платформа» занимает вторую строчку и пользуется поддержкой около 10-15% избирателей. На третьем и четвертом местах расположились переименованный в «Европейскую солидарность» «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Их рейтинг – ниже 10%. Остальные партии пока не могут быть уверены, что им достанутся депутатские мандаты.