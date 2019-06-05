Саакашвили спросил совета по поводу союза с Кличко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к пользователям соцсетей с вопросом: идти ли ему на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко «Удар».

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто и только узнав ваше мнение. Нужно ли нам идти с «Ударом» при условии полного реформирования, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать», – написал Саакашвили в Facebook.

В видеообращении он также заявил, что Кличко очень достойный человек и лучший из всех киевских мэров.

Однако Саакашвили отметил, что идти в «Удар» можно при условии фундаментального изменения партии, так как там есть много людей, до последнего момента поддерживающих Порошенко и коррупционеров, которые должны отправиться в тюрьму.

Ранее лидер «Украинского демократического альянса за реформы» («Удар»), мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить его партию на досрочных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.

Украинский эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о перспективах Саакашвили на посту лидера «Удар» и оценил его возможный политический союз с Кличко.

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